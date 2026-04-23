Cổ phiếu bia Sabeco tăng kịch trần sau tin kết quả quý đầu năm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/4, cổ phiếu SAB của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) bất ngờ tăng hết biên độ, lên 48.200 đồng/đơn vị. Thanh khoản mã này ghi nhận đạt hơn 3,3 triệu đơn vị, là cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 chinh phục sắc tím.

Sabeco vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm, với doanh thu tăng 11%, lợi nhuận sau thuế tăng 56%, đạt hơn 1.245 tỷ đồng. Theo giải trình, doanh thu thuần cao hơn là kết quả của sản lượng tăng do thời điểm Tết và tác động của đợt tăng giá có hiệu lực từ tháng 7/2025. Lợi nhuận sau thuế tăng nhờ doanh thu tăng, các loại chi phí quản lý và tài chính giảm, cùng với thu nhập tài chính được cải thiện.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung khi tăng 3,5%, đóng góp 10,9 điểm vào đà tăng 13,06 điểm của VN-Index. Một số mã ngân hàng như VCB, TCB, MBB, CTG cũng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.644 tỷ đồng trong phiên. Các mã bị bán ròng mạnh gồm FPT, ACB, VHM, VCB, CTG, BSR. Ngược lại, PVT - trong phiên giao dịch tăng trần - được mua ròng lớn nhất thị trường với giá trị hơn 72 tỷ đồng.

VN-Index chốt phiên ở mức 1.870,36 điểm. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm điểm áp đảo trên thị trường chung. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 28.360 tỷ đồng.