Cơ hội trúng 1 tỷ đồng với “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” của Agribank

Theo đó, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng 3.370 giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 9,7 tỷ đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Đặc biệt với sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng; 9 giải Nhất, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 60 giải Nhì, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng; 300 giải Ba, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 3.000 giải Khuyến khích, mỗi giải là 1 triệu đồng.

Mức tiền gửi tiết kiệm đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn nhận nhiều mã dự thưởng, có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng nêu trên.

Kết thúc chương trình, Agribank phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng. Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng.

Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải trúng thưởng. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh chương trình dự thưởng VND, từ 1/11 đến 31/12, Agribank triển khai chương trình “Gửi USD - Nhân đôi đặc quyền” dành cho khách hàng cá nhân gửi USD. Theo đó, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi về phí và dịch vụ như miễn, giảm phí thẻ quốc tế; ưu đãi tỷ giá khi chuyển tiền ra nước ngoài và ưu đãi lãi suất cho vay.

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngành ngân hàng với mạng lưới rộng lớn trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo trong cả nước. Hiện tại, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 2,2 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 1,94 triệu tỷ đồng.

Tiết kiệm dự thưởng là một trong các chương trình được Agribank thường xuyên tổ chức với cơ cấu giải thưởng đa dạng, giá trị, minh bạch, dễ tham gia, thu hút đông đảo khách hàng trên cả nước tham gia.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc website: www.agribank.com.vn hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.