Cơ hội sở hữu nguồn vốn nhanh chóng với M-Flex dành cho doanh nghiệp

Tiếp cận nguồn vốn luôn là một trong những rào cản phát triển của doanh nghiệp khi thủ tục vay phức tạp, thời gian xét duyệt kéo dài, lãi suất cao và hạn chế về tài sản thế chấp. Những khó khăn này không chỉ gây chậm trễ trong việc triển khai dự án mà còn làm tăng áp lực tài chính, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tại MSB, các giải pháp số hóa trọng tâm dành cho doanh nghiệp được triển khai như cho vay trực tuyến, tự động hóa quy trình xử lý giao dịch và ứng dụng eKYC đang mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả cho nhóm khách hàng này.

Giảm áp lực tài chính với thời gian phê duyệt nhanh

Với M-Flex, khách hàng có thể tự hoàn thiện hồ sơ trực tuyến (không cần nộp hồ sơ bản cứng) và hệ thống của MSB sẽ tự động đánh giá hồ sơ. Với thời gian phê duyệt chỉ trong 4 giờ làm việc kể từ lúc MSB nhận đủ hồ sơ, các doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giải quyết nhanh chóng nhu cầu tài chính một cách cấp bách, kịp thời chớp các cơ hội kinh doanh.

Khách hàng đang nghe tư vấn về sản phẩm tại MSB (Ảnh: MSB).

Ông Hoàng Hưng - Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất kim loại tại Hà Nội - cho biết: “Trước đây, công ty tôi từng mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần để chờ duyệt hồ sơ vay vốn, khiến dòng vốn bị trì hoãn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Khi chuyển sang M-Flex của MSB, chỉ trong vòng 4 giờ hồ sơ đã được phê duyệt, giải ngân sau 2 giờ đã giúp chúng tôi rút ngắn thời gian chờ đợi, sớm có để mở rộng sản xuất kinh doanh”.

Trên thực tế, hiện có nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực lãi suất vay cao, khiến chi phí tài chính tăng lên và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Thêm vào đó, hạn mức vay không đủ đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong kế hoạch phát triển.

Sử dụng M-Flex, các doanh nghiệp có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên đáp ứng điều kiện của chương trình có thể nhận mức lãi suất hấp dẫn cùng hạn mức tín dụng tối đa 15 tỷ đồng. Thời gian cấp hạn mức tối đa 12 tháng giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh kế hoạch trả nợ phù hợp với dòng tiền thực tế.

Đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại TPHCM chia sẻ, hạn mức này giúp công ty chủ động tài chính, giảm bớt gánh nặng chi phí và mở rộng hoạt động hiệu quả hơn.

Cùng với đó, M-Flex mang đến giải pháp linh hoạt trong lựa chọn tài sản thế chấp, cho phép doanh nghiệp sử dụng nhiều loại tài sản khác nhau như bất động sản, quyền sở hữu tài sản, quyền tài sản, ô tô con làm bảo đảm, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhiều ngành nghề và quy mô khác nhau.

M-Flex và những kết quả ban đầu

M-Flex được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng về vốn và các thủ tục tiếp cận vốn. Do đó, dù chỉ mới ra mắt thị trường một thời gian ngắn, giải pháp này đã nhận được sự quan tâm và trải nghiệm của nhiều doanh nghiệp.

Sau 6 tháng triển khai, M-Flex đã góp phần tăng 37% trong tổng danh mục khách hàng vừa và nhỏ mới được phê duyệt của MSB. 70% hồ sơ trả kết quả phê duyệt trong vòng 1 giờ kể từ khi khách hàng nộp hồ sơ cho ngân hàng, trong khi hồ sơ phê duyệt luồng thường từ 10 ngày đến 2 tuần.

Với những kết quả ban đầu đó, tại lễ trao giải Vietnam Outstanding Banking Awards 2025 (VOBA) vừa qua, MSB được vinh danh là “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2025” M-Flex.

Đây là giải thưởng tôn vinh các ngân hàng có thành tựu xuất sắc, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam, đồng thời là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của MSB trong hành trình đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng giám đốc MSB - nhận giải thưởng dành cho M-Flex (Ảnh: MSB).

“Với M-Flex, MSB không chỉ cung cấp nguồn vốn nhanh chóng, ưu đãi mà còn trở thành người bạn đồng hành tin cậy giúp doanh nghiệp vượt qua những rào cản về tài chính, tăng tốc phát triển và vững bước trên thị trường đầy thách thức”, đại diện MSB khẳng định.

