Có gì trong báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới?

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng đã tăng khoảng 5% trong tháng 2, lên mức 5.222 USD/ounce, qua đó nâng mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 20%.

USD có thể tiếp tục suy yếu, tạo lực đỡ cho giá vàng

Mô hình phân bổ lợi nhuận vàng của đơn vị trên cho thấy mức tăng của giá vàng chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, đặc biệt so với các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Xu hướng suy yếu của USD-Index nhiều khả năng sẽ tiếp diễn sau đợt phục hồi ngắn hạn gần đây. Tổ chức này cho rằng diễn biến đó có thể trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

Trong tháng 1, USD-Index đã tránh được một đợt giảm sâu nhờ những tín hiệu tích cực bất ngờ từ dữ liệu kinh tế Mỹ cũng như diễn biến thuận lợi trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, theo đánh giá của WGC, sự phục hồi này chỉ mang tính tạm thời và chưa làm thay đổi xu hướng trung hạn của đồng USD.

Trong các chu kỳ suy yếu trước đây của đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng diễn biến kém tích cực hơn so với các thị trường khác. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh thường giảm khá mạnh ở giai đoạn đầu, một phần do dòng vốn của nhà đầu tư rút khỏi thị trường Mỹ, qua đó tạo thêm áp lực khiến USD tiếp tục suy yếu.

Ngoài yếu tố thị trường, định hướng chính sách cũng có thể góp phần tác động đến xu hướng của đồng USD. Một đồng USD yếu hơn được cho là phù hợp với mục tiêu của chính quyền Mỹ trong việc khuyến khích doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Thành Đông).

Bên cạnh đó, việc đồng USD được sử dụng như một công cụ trong các biện pháp trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng nổ cũng khiến nhiều ngân hàng trung ương và nhà đầu tư quốc tế trở nên thận trọng hơn trong việc nắm giữ các tài sản liên quan đến Mỹ. Điều này có thể góp phần làm suy giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh trong dài hạn.

Nhiều yếu tố hỗ trợ vàng nhưng rủi ro vẫn hiện hữu

Theo nhận định của WGC, nếu dòng vốn tiếp tục rút ra, xu hướng này có thể khiến USD suy yếu hơn nữa và làm giảm triển vọng lợi suất đầu tư. Trong các chu kỳ giảm lớn trước đây của USD, đồng tiền này thường giảm mạnh ngay từ đầu, có thể do vòng xoáy dòng vốn rút ra, đồng thời trùng với giai đoạn thị trường cổ phiếu diễn biến kém.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Thành Đông).

Dù vậy cho đến nay, sự dịch chuyển dòng vốn này chủ yếu diễn ra ở thị trường cổ phiếu hơn là trái phiếu, trong khi trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền. Trong bối cảnh chênh lệch lãi suất cho thấy đồng USD đang được định giá khá hợp lý, dòng vốn vào cổ phiếu có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn trong việc định hướng xu hướng của đồng USD trong thời gian tới.

Đồng USD suy yếu, cùng với sự gia tăng bất định về chính sách và căng thẳng địa chính trị, được xem là những yếu tố có lợi cho giá vàng. Ngoài ra, dòng vốn trên thị trường toàn cầu có xu hướng biến động mạnh hơn cũng khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ kim loại quý. Bên cạnh đó, việc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối sang vàng cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá.

Tuy vậy, WGC lưu ý vàng vẫn đối mặt với một số rủi ro trong thời gian tới. Mức giá đang ở vùng cao có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi tham gia thị trường.

Ngoài ra, nếu dòng vốn tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn tại châu Âu, Nhật Bản và một số khu vực khác, sức hấp dẫn của vàng tại các thị trường này có thể suy giảm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cổ phiếu nội địa tăng trưởng tích cực. Theo WGC, một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra trong tháng 2, khi đà tăng mạnh của giá vàng trong tháng 1 thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời.