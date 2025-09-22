Chuyển đổi xanh là yếu tố sống còn, giúp định hình tương lai bền vững

Hội thảo "Chuyển đổi xanh và Chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp" mới đây diễn ra tại thành phố Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển công nghiệp xanh, bền vững và định vị Huế như một thành phố di sản tiên phong trong chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư công nghệ cao.

PGA.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, khẳng định chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là "yếu tố sống còn" đối với mọi địa phương và quốc gia. Ông nhấn mạnh thách thức lớn nhất của Việt Nam là chuyển đổi nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh" khi 96% doanh nghiệp là quy mô nhỏ và vừa, đặt ra bài toán về nguồn vốn.

Chuyển đổi xanh là yếu tố sống còn đối với mọi địa phương cũng như các quốc gia trên thế giới (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, ông Thiên cũng chỉ ra những thuận lợi như cam kết chính trị mạnh mẽ về phát triển xanh, sự đồng thuận quốc gia, các chủ trương, chương trình hành động cụ thể và nhiều sáng kiến tầm cỡ.

Đối với Huế, ông gợi ý cần xác lập chiến lược phát triển xanh đúng tầm, đưa ra chính sách thu hút đầu tư mới và mạnh dạn thay đổi các hệ chính sách không còn phù hợp.

Để đi đầu, Huế nên vận dụng sáng tạo khung "tứ trụ nghị quyết" và thí điểm cơ chế "tự làm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm" để chủ động nguồn lực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Vi Thảo).

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nhận định Huế có nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp gắn với du lịch xanh, dịch vụ và kinh tế tuần hoàn.

Ông đề xuất thành phố tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực then chốt: năng lượng sạch, tái tạo; chế biến nông - lâm - thủy sản; hạ tầng môi trường và xử lý chất thải; hạ tầng xã hội và du lịch xanh.

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, khuyến nghị Huế cần định vị lại chiến lược và xây dựng bộ tiêu chí để thu hút đầu tư xanh, nhấn mạnh rằng "không còn thời đại của thu hút doanh nghiệp bằng mọi giá, mà phải ưu tiên lựa chọn các mô hình phát triển xanh".

Nhiều doanh nghiệp tại Huế đầu tư công nghệ sạch vào sản xuất, giảm thiểu phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng tái tạo (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, khẳng định Huế không thể chỉ dựa vào thế mạnh truyền thống mà cần chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo ông, đây là "cơ hội vàng" để định hình lại tương lai, phát triển bền vững dựa trên các mô hình công nghiệp xanh, thông minh là con đường duy nhất để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn giá trị văn hóa, môi trường của cố đô. Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp xanh.