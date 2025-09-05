Chứng khoán VPBank bán cổ phần lần đầu, giá tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán.

Theo phương án chào bán, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định giá chào bán, đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét là 12.130 đồng/cổ phiếu.

Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng lên 18.750 tỷ đồng. Nếu chào bán hết số cổ phiếu đã đăng ký, vốn điều lệ của VPBankS sẽ vươn lên vị trí thứ 3 ngành chứng khoán.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án sử dụng vốn, 30% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, 70% còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ (margin) và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

Phương án sử dụng vốn của VPBankS (Ảnh chụp màn hình).

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ, khi VN-Index liên tục chinh phục những đỉnh cao mới, đã vượt mốc kỷ lục 1.700 điểm vào phiên 5/9. Thanh khoản toàn thị trường liên tiếp lập kỷ lục, với nhiều phiên đạt 70.000-80.000 tỷ đồng.

Cùng với kế hoạch IPO, VPBankS cũng vừa công bố nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm nay. Cụ thể, tổng doanh thu tăng lên 58% so với kế hoạch cũ, đạt 7.117 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng được điều chỉnh tăng 122% lên 4.450 tỷ đồng.

VPBankS là đơn vị trong hệ sinh thái của Ngân hàng VPBank. Đến năm 2023, VPBankS đã gia nhập "câu lạc bộ các công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ đồng" với lợi nhuận 1.255 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, doanh nghiệp lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt top 5 toàn ngành. Quy mô tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ đồng, trong top 3 và top 4 toàn thị trường.