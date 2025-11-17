Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng vì loạt vi phạm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank, với tổng số tiền 887,5 triệu đồng.

Trước hết, doanh nghiệp bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Tiếp đó, công ty bị phạt thêm 125 triệu đồng vì cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản tại một số thời điểm. Cơ quan quản lý xác định LPBank đã giải ngân cho vay ký quỹ vượt hạn mức cho phép đối với một số khách hàng.

Mức phạt 250 triệu đồng được áp dụng cho hành vi cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện nhưng không báo cáo hoặc chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý.

Trong giai đoạn từ 17/4 đến 23/7, công ty đã thực hiện dịch vụ phong tỏa và giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu khách hàng; đồng thời cung cấp dịch vụ theo dõi, cập nhật tình trạng chứng khoán cho bên thứ ba để phục vụ định giá tài sản bảo đảm, nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Doanh nghiệp cũng bị phạt 85 triệu đồng vì không gửi các báo cáo bắt buộc liên quan đến phòng chống rửa tiền cho Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023-2024 và Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023.

Ngoài ra, LPBank bị phạt 77,5 triệu đồng vì không đảm bảo cơ cấu nhân sự theo quy định; và 225 triệu đồng vì không đảm bảo tính chính xác của thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Công ty chứng khoán có nhiều vi phạm, bị phạt cả tỷ đồng (Ảnh: DT).

Trước đó, ngày 12/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán ACB với tổng số tiền 340 triệu đồng. Trong đó, 275 triệu đồng do hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ không đầy đủ nội dung theo quy định; và 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn, bao gồm Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2025 và danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.