Chứng khoán đứng trước cơn nhiễu động, nhà đầu tư cần làm gì?

Nhà đầu tư không nên cho trứng vào một giỏ

Nói tại sự kiện gần đây, ông Yen Chen Hui - Giám đốc Phân tích, Phó chủ tịch trung tâm Nghiên cứu, Bộ phận Tư vấn Đầu tư Chứng khoán Yuanta - nhận định thị trường chứng khoán đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức khác nhau, khó tiên đoán được tương lai.

Trước mắt, quý II sẽ khá bất định do chịu ảnh hưởng từ 90 ngày thay đổi chính sách thuế của ông Trump. Sau đó, tình hình sẽ rõ ràng hơn. Nhà đầu tư cần tìm cách "sống" qua quý này và nắm giữ quyền mua của mình.

Vị này nêu dẫn chứng thiên tài đầu tư Warren Buffett đã phân bổ 40% vào tài sản an toàn. Vì vậy, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc giữ ít nhất 30% tiền mặt hoặc vàng, vì tích lũy tài sản là chìa khóa then chốt để nắm bắt cơ hội. Nếu nhà đầu tư cầm 50% tài sản an toàn thì không cần hoảng loạn, bởi ông dự đoán tương lai không quá tiêu cực.

Ông Chu Ka Kit - Giám đốc Chiến lược Đầu tư, Công ty Chứng khoán Yuanta Hong Kong - khuyên không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, cần phân bổ danh mục vào những khoản đầu tư có mức sinh lời tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cân nhắc phân bổ danh mục vào các cổ phiếu phòng thủ như ngân hàng, tài chính hay tài sản có dư địa tăng trưởng cao như vàng.

Nhà đầu tư nên cân nhắc mỗi khi ra quyết định (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) - nhấn mạnh, trong bối cảnh những nhiễu động thông tin trên thị trường toàn cầu và thông tin thuế quan chưa chắc chắn, nhà đầu tư không nên quá bi quan.

Trong một kịch bản thận trọng, mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam sẽ ít nhất đạt 15-20%. Vì vậy, chỉ số VN-Index được kỳ vọng chạm ngưỡng 1.400 điểm nhờ những câu chuyện như tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển hướng thương mại, đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh hiện tại, lo lắng là chuyện bình thường, nhưng nhà đầu tư cần phân tích kỹ, có cơ sở, dẫn chứng rõ ràng để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, dựa trên dữ liệu, dựa trên lý trí, kiềm chế yếu tố cảm xúc.

Với một nền kinh tế như Việt Nam, vững mạnh và liên tục thay đổi để đáp ứng với điều kiện thế giới, kỳ vọng doanh nghiệp sẽ thích ứng tốt trong năm 2025. Tuy vậy, nếu VN-Index phục hồi và tiến sát những ngưỡng kháng cự như 1.320 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng hơn một chút, bởi những nhiễu động trong ngắn hạn về thuế quan vẫn còn.

Kỳ vọng vận hành KRX

Theo thông báo gần đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết theo kế hoạch triển khai đã được phê duyệt, hệ thống công nghệ thông tin mới cho Thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến vận hành chính thức vào ngày 5/5.

Loạt công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định thanh toán chia sẻ sẵn sàng kết nối với hệ thống giao dịch mới này.

HoSE cũng công bố những thay đổi dự kiến về quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới so với hiện tại, như thay đổi khi đặt lệch ATO, ATC...

Hệ thống KRX không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là nền tảng cho sự đổi mới toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Trần Hoàng Sơn nhận định KRX là một giải pháp cần phải khẩn trương triển khai để đáp ứng những quy chuẩn của FTSE Russell.

Khi áp dụng KRX, điều ông Sơn kỳ vọng nhất là khả năng xử lý lệnh trong phiên tăng cao hơn nhiều so với hệ thống cũ. Năng lực xử lý cao hơn sẽ cho phép thanh khoản thị trường tốt hơn.

Ngoài ra, KRX sẽ giúp cơ quan quản lý đưa ra nhiều sản phẩm tài chính hơn cho thị trường, có thể bao gồm bán khống. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, sản phẩm bán khống có thể chưa được triển khai trong ngắn hạn để đảm bảo hệ thống vận hành một cách trơn chu, an toàn.

Có thể trong 6 tháng tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ cho sử dụng KRX ở trạng thái bình thường. Khi đã vận hành mượt mà thì các sản phẩm tài chính mới sẽ được triển khai.

Khi hệ thống giao dịch mới được đưa vào hoạt động, thanh khoản thị trường tăng cao, rất có lợi cho nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các công ty chứng khoán có hệ thống giao dịch bán lẻ lớn, ông Sơn nói.