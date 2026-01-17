Chủ tịch công ty xây dựng Pramac qua đời ở tuổi 36

Ông Hà Anh Dũng là một trong những doanh nhân Việt trẻ tuổi, sinh năm 1990. Ông Dũng đang kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm. Sự ra đi của Hà Quang Dũng khiến giới kinh doanh và cộng đồng doanh nhân trẻ thương tiếc.

Ông Dũng từng học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong top 10 người cao điểm nhất trong kỳ thi đại học lần đó. Sau đó, Hà Quang Dũng nhận học bổng Thạc sĩ tại trường Đại học Liverpool (Anh Quốc) và từng làm việc tại ngân hàng trước khi tham gia điều hành công ty gia đình.

Ông Dũng được biết đến là thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh - một tập đoàn đa ngành từ bất động sản, xây dựng, công nghiệp kim loại đến ngành năng lượng được thành lập từ năm 2001.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Pramac Group - ông Hà Anh Dũng (Ảnh: IT).

Về dự án riêng của ông Dũng, thay vì tiếp quản công việc kinh doanh đa ngành của gia đình ngay từ đầu, ông Dũng được biết quyết định vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.

Công ty Pramac theo đó được thành lập từ năm 2018, tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông (một trong những nhà máy hàng đầu khu vực miền Bắc với lĩnh vực công nghiệp sản xuất nhôm thỏi Ingot, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam).

Theo giới thiệu trên website, Pramac hiện không chỉ cung cấp vật liệu tại Việt Nam mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Công xuất của nhà máy nhôm Pramac đạt 60.000 tấn/năm; trong đó dự kiến xuất khẩu Châu Á 20.000 tấn/năm và cung cấp trong nước 20.000 tấn.

Đến nay, công ty đang là đối tác của một vài tên tuổi lớn như Heineken và Coca-Cola.