Chủ tịch Chứng khoán Everest bị đình chỉ giao dịch 2 tháng

Ngày 31/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải Châu (địa chỉ tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ông Tâm bị phạt tiền 75,38 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) hoặc công ty con công bố thông tin.

Trước khi Chủ tịch bị UBCKNN xử phạt thì Chứng khoán Everest cũng bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt hành chính (Ảnh minh họa: EVS).

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin ông Nguyễn Hải Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (mã chứng khoán: EVS) - đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu EVS từ ngày 8/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2022, ông Nguyễn Hải Châu đã thực hiện mua hơn 1 triệu cổ phiếu EVS (tương ứng với hơn 10 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu EVS).

Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyễn Hải Châu còn bị xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 tháng.

Theo báo cáo quản trị công ty, tại thời điểm 31/12/2023, ông Nguyễn Hải Châu sở hữu 6,5 triệu cổ phiếu EVS, tương ứng 3,94% vốn điều lệ. Các cá nhân, tổ chức liên quan đến ông Châu không sở hữu cổ phần tại Chứng khoán Everest.

Trước đó, Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. Cơ quan thuế cho biết, công ty này sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2022.

Công ty bị phạt hành chính hơn 7 triệu đồng, phải hủy hóa đơn không hợp pháp đã sử dụng.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong quý I vừa qua, Chứng khoán Everest đạt 56,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giảm mạnh chi phí từ 106,1 tỷ đồng xuống còn 37,4 tỷ đồng (giảm 64,8%) nên công ty đạt lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 19 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức thua lỗ 44,1 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng so với kết quả lỗ 35,4 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EVS của Chứng khoán Everest tăng giá 1,33% lên 7.600 đồng trong phiên 31/5.