Chủ thương hiệu sữa Kun bị phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP). Sữa Quốc tế Lof bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng cho nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty này bị xử phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Công văn ngày 21/2/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) thể hiện, tổng số lượng cổ đông công ty sữa này tại ngày 19/2/2024 là 62.

Điều 38 Luật Chứng khoán 54/2019 nêu doanh nghiệp cần có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do VSD cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019. Sữa Quốc tế Lof không gửi văn bản thông báo việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Ngoài ra, Sữa Quốc tế Lof bị phạt thêm 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty chưa công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023; công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo tài chính riêng quý III/2023, báo cáo thường niên năm 2023, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 theo quy định.

Sữa Quốc tế Lof cũng bị phạt 22,5 triệu đồng về hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Thuyết minh 28 tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 cho thấy, công ty này thuyết minh thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc là gần 15,4 tỷ đồng song không thuyết minh thù lao của từng thành viên HĐQT và lương của CEO...

Sữa Quốc tế Lof hiện là chủ sở hữu những thương hiệu sữa như sữa Kun, sữa Lof, Lof Ba Vì với quy mô tổng tài sản hơn 7.404 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/6/2025.

Với cơ cấu cổ đông khá cô đặc, cổ phiếu IDP của công ty này đang nằm trong nhóm những cổ phiếu giá cao nhất thị trường (192.000 đồng/cổ phiếu) với thanh khoản hạn chế.

Về kinh doanh, lợi nhuận hàng năm công ty báo cáo đạt trên 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, quý II vừa qua, Sữa Quốc tế Lof đột ngột báo lỗ 36,2 tỷ đồng, cũng là lần đầu tiên công ty thua lỗ kể từ khi lên sàn chứng khoán, chủ yếu do áp lực chi phí bán hàng tăng cao.