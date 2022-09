Apax English của shark Thủy kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) nằm trong hệ sinh thái Apax Holdings của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi shark Thủy), hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Apax Holdings hiện là công ty mẹ, sở hữu 66,36% vốn điều lệ Apax English.

Tại Apax English, ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật. Công ty có trụ sở tại 149 Trung Kính, TP Hà Nội. Tính đến hết tháng năm 2021, có 120 trung tâm Apax English/Leader.

Mang về cho Apax Holdings doanh thu khổng lồ nhưng Apax English gần đây lại vướng nhiều tai tiếng, đặc biệt liên quan đến vụ Trung tâm Anh ngữ Apax tại Buôn Ma Thuột bị tố âm thầm đóng cửa không hoàn học phí, khiến nhiều phụ huynh làm đơn tố cáo.

Nhiều phụ huynh tố Trung tâm tiếng Anh Apax Leaders Buôn Ma Thuột ôm tiền bỏ rơi khách hàng và đòi lại học phí (Ảnh minh họa: Apax Leaders).

Vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, sau 3 năm tăng 30 lần

Apax English được thành lập cuối tháng 10/2012, tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư BlueStone Việt Nam, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 7/2015, công ty lần đầu tăng vốn mạnh lên 30 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, công ty đổi sang tên gọi mới là Công ty cổ phần Anh ngữ Toàn cầu và năm 2016 đánh dấu một bước chuyển mình khi đổi tên thành Apax English như hiện tại. Tháng 11/2016, Apax English tăng vốn điều lệ lên 78 tỷ đồng và tiếp tục điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 118 tỷ đồng chưa đầy một tháng sau đó. Sau nhiều lần được tiếp sức, hiện vốn điều lệ của công ty đã lên tới 611,9 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Apax English đạt hơn 523,5 tỷ đồng. Bức tranh kinh doanh cả năm phải chờ thêm thời gian thì mới rõ. Tuy nhiên, trước đó, 3 năm liên tiếp, Apax English đều đạt doanh thu nghìn tỷ đồng. Cụ thể, năm 2020, Apax English đạt doanh thu cao nhất, lên đến hơn 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 230 tỷ đồng, tương ứng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không ít doanh nghiệp đầu tư giáo dục cung cấp dịch vụ offline gần như "đóng băng" vì học sinh phải nghỉ học dài ngày. Như đây lại là cơ hội "bứt tốc" của Apax English với tiềm lực về ứng dụng công nghệ.

Dù vậy, năm 2019 mới là thời điểm công ty đạt lợi nhuận "khủng" nhất, lên đến 113 tỷ đồng.

Năm gần nhất 2021, các chỉ tiêu kinh doanh của công ty sụt giảm. Theo đó, lợi nhuận giảm từ 61,9 tỷ đồng xuống còn 21,6 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 65%. Điều này được lý giải một phần do công ty phải đóng cửa các trung tâm tiếng Anh từ Tết Nguyên đán đến hết 30/4/2021, sau đó từ tháng 5 lại đóng cửa hầu hết các trung tâm tiếng Anh tại các tỉnh, thành phố bùng phát dịch Covid-19.

Quan hệ mật thiết của Apax English với Apax Holdings

Chỉ mang về 21,6 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng Apax English vẫn có đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh của Apax Holdings, thông qua việc công ty mẹ bán quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu tại báo cáo tài chính hợp nhất Apax Holdings chỉ đạt 70,81% so với kế hoạch, tương đương 2.053,5 tỷ đồng do công ty đóng cửa các trung tâm tiếng Anh và trường mẫu giáo thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn đạt 136,7% so với kế hoạch, tương ứng 95,7 tỷ đồng, do công ty thực hiện bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Apax English và một đơn vị giáo dục khác cùng hệ sinh thái là Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.

Nhìn vào báo cáo tài chính năm 2021, có thể thấy doanh thu từ hoạt động tài chính của Apax Holdings là 286,5 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng mua cổ phần lên đến 272 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber là bên nhận chuyển nhượng 115 tỷ đồng cổ phần của Apax English.

Mối quan hệ của Apax English và Apax Holdings chưa dừng ở đó, mà còn thể hiện ở việc dùng tài sản để mang đi thế chấp huy động trái phiếu. Apax English năm 2021 đã huy động 500 tỷ đồng thông qua phát hành 2 lô trái phiếu. Trong số các tài sản đảm bảo, ghi nhận 15 triệu cổ phần IBC của Apax Holdings đang niêm yết tại HoSE. Theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 19/2/2021, lô cổ phần tương đương 320 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đặt ra năm 2022, Apax English sẽ tập trung hoàn thiện 130 trung tâm tiếng Anh, với công suất có thể phục vụ cho nhu cầu học từ 88.000 tới 150.000 học sinh. Ngoài ra, công ty tiếp tục phát triển đào tạo tiếng Anh online chất lượng cao qua hệ thống Apax Virtual School.