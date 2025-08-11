Chính phủ yêu cầu trình nghị quyết giải pháp ứng phó thuế trước ngày 13/8

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong đó, đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì đàm phán thương mại với Mỹ, hoàn thiện Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược trình Chính phủ trước ngày 17/8.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước xây dựng Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ, trình Chính phủ trước 13/8.

Trong lĩnh vực điện, Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp các bên triển khai Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án nguồn và lưới điện lớn, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, tuyệt đối không để thiếu điện.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi các Nghị định 57, 58/2025 và quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới và điện tự sản xuất, tự tiêu thụ…, báo cáo Chính phủ trong tháng 8.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành, cân đối cung - cầu, bảo đảm nguồn xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong mọi tình huống.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm nguồn xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong mọi tình huống (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các địa phương được giao khẩn trương giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đặc biệt là tổ hợp điện khí, điện gió của doanh nghiệp FDI.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là mặt hàng có lợi thế; tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn mới của thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử. Bộ Công Thương tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt với sữa, thuốc, thực phẩm.