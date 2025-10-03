Chính phủ Mỹ đóng cửa, bitcoin bứt phá áp sát đỉnh lịch sử

Rạng sáng ngày 1/10 (giờ Washington D.C.), Chính phủ Liên bang Mỹ đã chính thức "đóng cửa một phần" lần thứ 11 trong lịch sử hiện đại. Sự thất bại của lưỡng đảng trong việc thông qua một dự luật ngân sách mới đã đẩy hàng trăm nghìn nhân viên công vụ vào tình trạng nghỉ phép không lương và gây ra một làn sóng bất ổn lan rộng khắp các thị trường.

Phản ứng của thị trường đến gần như tức thì: Hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn như S&P 500 và Dow Jones đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư, lo ngại về viễn cảnh kinh tế Mỹ mất khoảng 15 tỷ USD GDP mỗi tuần, bắt đầu tìm kiếm những "hầm trú ẩn" an toàn. Giá vàng, kênh phòng hộ truyền thống, tăng vọt lên mức kỷ lục gần 3.890 USD/ounce.

Nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào một tài sản khác. Giữa lúc hỗn loạn, bitcoin (BTC) đã có một cú bứt phá ngoạn mục, tăng hơn 4% trong 24 giờ để tiến sát mốc 118.000 USD, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Tính đến 11 giờ đêm ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá bitcoin đã chạm mốc 120.000 USD, chỉ còn cách chưa đến 4% so với đỉnh lịch sử 124.128 USD thiết lập hôm 14/8.

Động thái này, trái ngược hoàn toàn với thị trường chứng khoán, đã củng cố mạnh mẽ luận điểm rằng bitcoin đang dần tách mình ra khỏi các tài sản rủi ro truyền thống.

Tuy nhiên, trước khi các nhà đầu tư vội vã ăn mừng, lịch sử đã đưa ra một lời cảnh báo. Liệu đợt tăng giá lần này có bền vững, hay bóng ma của lần đóng cửa năm 2018 sẽ quay trở lại?

Bóng ma của năm 2018

Đối với những người đã theo dõi thị trường đủ lâu, kịch bản hiện tại gợi lại ký ức về đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 35 ngày dưới thời Tổng thống Trump (từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019). Khi đó, phản ứng ban đầu của bitcoin cũng đầy hứa hẹn. Trong vài ngày đầu tiên, giá BTC đã tăng từ dưới 3.900 USD lên hơn 4.200 USD.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi sự bế tắc chính trị kéo dài, tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô bắt đầu thấm sâu. Bitcoin đảo chiều và trượt dốc không phanh. Đến khi chính phủ mở cửa trở lại, giá trị của nó đã mất khoảng 10%, rơi xuống dưới ngưỡng 3.600 USD.

Câu chuyện năm 2018 là một lời nhắc nhở cay đắng: sự bất ổn chính trị có thể là con dao hai lưỡi. Ban đầu, nó thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản phi tập trung, phi quốc gia như bitcoin. Nhưng nếu kéo dài, nó sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, bóp nghẹt chi tiêu và khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi tất cả các loại tài sản được cho là rủi ro, bao gồm cả tiền mã hóa.

Vậy, lần này có gì khác biệt? Câu trả lời nằm ở những động lực nền tảng đang âm thầm định hình lại cuộc chơi.

Giữ khung cảnh hỗn loạn và bất định sau sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa, bitcoin không những không sụp đổ mà còn bùng nổ mạnh mẽ, áp sát mức đỉnh lịch sử (Ảnh: CryptoSlate).

Không chỉ là hiệu ứng nhất thời: Những cú huých nền tảng

Sự trỗi dậy của bitcoin lần này không chỉ đơn thuần là một phản ứng ăn theo sự kiện chính phủ đóng cửa. Nó được hậu thuẫn bởi một loạt các yếu tố tích cực mang tính cấu trúc, cho thấy sự trưởng thành của thị trường.

"Món quà" bất ngờ từ sở thuế vụ (IRS)

Một trong những cú hích mạnh mẽ nhất đến từ một nguồn không ai ngờ tới: cơ quan thuế vụ Mỹ. Gần đây, IRS đã ra phán quyết rằng các công ty sẽ không phải tính khoản lãi chưa thực hiện từ việc nắm giữ bitcoin vào khoản Thuế Tối thiểu Doanh nghiệp (CAMT) 15%.

Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Nó đã gỡ bỏ một gánh nặng thuế tiềm tàng khổng lồ cho các công ty đại chúng đang nắm giữ bitcoin làm tài sản dự trữ.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này của IRS sẽ mở đường cho nhiều doanh nghiệp khác tự tin hơn trong việc đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán, biến nó thành một tài sản dự trữ hợp pháp và minh bạch hơn, từ đó làm giảm nguồn cung lưu thông và củng cố giá trị khan hiếm dài hạn.

Dòng tiền lớn không ngừng chảy

Nếu như năm 2018, thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì năm 2025 chứng kiến sự tham gia của các tổ chức lớn. Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền ròng đổ vào 430 triệu USD chỉ trong 1 ngày, cho thấy niềm tin vững chắc từ giới đầu tư chuyên nghiệp.

Thêm vào đó, các "cá voi" trên thị trường cũng hành động. Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, xác nhận đã mua thêm 1 tỷ USD bitcoin, tiếp tục chiến lược tích lũy dài hạn. Mỗi thương vụ mua với khối lượng lớn như vậy càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung vốn đã hữu hạn (chỉ 21 triệu BTC), đẩy giá trị nội tại của đồng tiền này lên cao.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng

Sự kiện chính phủ đóng cửa xảy ra đồng thời với việc công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng. Báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ đã mất 32.000 việc làm trong tháng 9. Dữ liệu kinh tế yếu kém này làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, có thể ngay trong cuộc họp cuối tháng 10.

Môi trường lãi suất thấp hơn thường làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng và bitcoin.

Cuộc đua song mã với vàng

Trong cơn biến động, bitcoin không đơn độc. Vàng, kênh trú ẩn truyền thống, cũng đã tăng vọt lên mức kỷ lục mới gần 3.890 USD/ounce. Điều này cho thấy một xu hướng lớn hơn: dòng tiền đang tìm cách thoát khỏi hệ thống tiền pháp định (fiat) và các tài sản phụ thuộc vào sự ổn định của chính phủ.

Tuy nhiên, cuộc đua giữa "vàng kỹ thuật số" và vàng thật vẫn còn nhiều điều đáng nói. Từ đầu năm đến nay, vàng đã có hiệu suất vượt trội với mức tăng 45%, so với chỉ 20% của bitcoin. Lý do là vì các nhà đầu tư lớn và thận trọng hơn như ngân hàng trung ương và quỹ hưu trí vẫn ưa chuộng vàng do tính thanh khoản cao, lịch sử lâu đời và sự công nhận về mặt pháp lý. Bitcoin, dù đã trưởng thành, vẫn vận động giống một cổ phiếu công nghệ có độ rủi ro cao hơn.

Trớ trêu thay, chính sự kiện đóng cửa chính phủ lại tạo ra một rào cản cho bitcoin. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các sản phẩm tài chính quan trọng, đã phải cho khoảng 90% nhân sự nghỉ việc.

Điều này đồng nghĩa với việc quá trình xem xét và phê duyệt các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiền mã hóa giao ngay, vốn được cả thị trường nôn nóng chờ đợi, sẽ bị đình trệ vô thời hạn. "ETF Cryptober có lẽ sẽ bị treo lại một thời gian", nhà phân tích Nate Geraci chua chát bình luận. Sự chậm trễ này có thể làm giảm bớt sự hưng phấn của thị trường trong ngắn hạn.

Sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa năm 2025 dường như đóng vai trò của một chất xúc tác, một bài kiểm tra sức chịu đựng cho thị trường tài chính, và bitcoin đã vượt qua nó một cách ấn tượng. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng đây là nguyên nhân duy nhất của đợt tăng giá.

Cơn sóng tăng vọt lần này được xây dựng trên một nền tảng vững chắc hơn nhiều so với năm 2018: sự rõ ràng về quy định thuế, dòng vốn khổng lồ từ các tổ chức, và một môi trường vĩ mô ngày càng ủng hộ các tài sản thay thế. Sự kiện ở Washington chỉ là ngọn gió thổi bùng lên một ngọn lửa đã âm ỉ cháy.

Câu hỏi liệu bitcoin có thể duy trì đà tăng sau khi những bất ổn chính trị qua đi hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng có một điều chắc chắn: trong cuộc khủng hoảng niềm tin vào hệ thống truyền thống, bitcoin đang chứng tỏ nó không chỉ là một tài sản đầu cơ, mà đang dần tiến hóa thành một trụ cột quan trọng trong danh mục đầu tư của thế kỷ 21.