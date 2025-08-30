Chiêm ngưỡng ghế The One cao 2,5m của gian hàng Nội thất The One tại Triển lãm A80

Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Hà Nội).

Triển lãm A80 là sự kiện trọng điểm do Chính phủ tổ chức, nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế nổi bật của đất nước, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong phân khu Khởi nghiệp kiến quốc. Đây là nơi hội tụ những thương hiệu đầu ngành, minh chứng cho sức mạnh sáng tạo và năng lực cạnh tranh ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Gian hàng The One tại Triển lãm A80 (Ảnh: The One).

Trong bức tranh đa sắc của Triển lãm A80, gian hàng The One ghi dấu ấn mạnh mẽ với thiết kế ấn tượng, không gian trải nghiệm đồng bộ cùng thiết kế ghế The One cao 2,5m. Nơi đây đã trở thành điểm nhấn nổi bật thu hút khách tham quan.

Chiếc ghế khổng lồ cao 2,5m tại gian hàng The One tại Triển lãm A80 (Ảnh: The One).

Ghế The One được phóng tác từ một trong những dòng ghế hội trường quen thuộc, vốn đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt tại trường học, cơ quan, hội trường lớn. Khi được phóng đại lên kích thước khổng lồ, chiếc ghế mang ý nghĩa vượt ra ngoài công năng sử dụng, trở thành một biểu tượng trực quan cho hành trình 30 năm phát triển của thương hiệu nội thất Việt.

Ghế cũng chính là sản phẩm khởi đầu tạo dựng nên tên tuổi The One từ những ngày đầu thành lập. Từ chiếc ghế văn phòng đầu tiên, thương hiệu đã từng bước mở rộng danh mục, chiếm lĩnh thị phần trong nước và dần vươn ra quốc tế. Ghế The One cao 2,5m trưng bày tại Triển lãm A80 nước là cách thương hiệu gửi gắm thông điệp về những giá trị cốt lõi: bền vững, vững chãi, dẫn đầu.

Gian hàng The One được đầu tư chỉn chu như một showroom thu nhỏ (Ảnh: The One).

Không chỉ dừng lại ở biểu tượng khổng lồ, gian hàng The One được đầu tư chỉn chu như một showroom thu nhỏ. Trên diện tích 140m2, thương hiệu mang đến cho khách tham quan trải nghiệm trực quan về các dòng sản phẩm chủ lực và mới nhất.

Màu sắc chủ đạo xanh trắng đặc trưng của The One tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa thân thiện. Tại đây, bốn nhóm sản phẩm tiêu biểu được trưng bày: dòng ghế văn phòng và ghế hội trường vốn đã quen thuộc; các dòng sản phẩm cao cấp như Luxury và Newtrend VIP; cùng nhiều thiết kế mới hướng đến sự tối ưu không gian, phù hợp xu hướng hiện đại và thân thiện môi trường. Khách tham quan còn có thể trực tiếp trải nghiệm cảm giác thực tế, nhận tư vấn chi tiết từ đội ngũ kỹ thuật.

Hành trình 30 năm phát triển của Nội thất The One được giới thiệu tại Triển lãm A80 (Ảnh: The One).

Thành lập từ năm 1995, The One đã trải qua 30 năm phát triển để trở thành thương hiệu nội thất hàng đầu thị trường Việt Nam. Với hàng chục triệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc, thương hiệu đã in dấu ấn sâu đậm trong đời sống hằng ngày, từ ghế học sinh, bàn làm việc văn phòng đến những bộ nội thất cao cấp tại các công trình lớn.

The One cũng là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành được Bộ Công Thương vinh danh Thương hiệu Quốc gia, đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều năm liền nằm trong Top hàng Việt Nam chất lượng cao do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chứng nhận. Đây là minh chứng cho năng lực sản xuất, chất lượng, cũng như sự gắn bó lâu dài của thương hiệu với người tiêu dùng.

Bước sang năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, The One khẳng định tầm nhìn dài hạn, tiếp tục củng cố vị thế trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu để đưa sản phẩm nội thất Việt ra thị trường quốc tế. Sự xuất hiện của ghế The One khổng lồ tại Triển lãm A80 vừa là một điểm nhấn thị giác, vừa là tuyên ngôn của thương hiệu trong hành trình hướng tới mục tiêu toàn cầu.