Chất sống Miami đậm nét tại thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu Sun Riverside Village

Dân trí Để trở thành "thiên đường" vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng như ngày nay, Miami (Florida, Mỹ) đã trải qua giai đoạn chuyển mình quan trọng. Cách nửa vòng trái đất, tại xứ sở mang nhiều nét tương đồng, Sầm Sơn cũng đang chuẩn bị cho bước "nhảy vọt".

Từ "đầm lầy" đến thiên đường du lịch

"Miami" dường như đã trở thành tính từ miêu tả cuộc sống náo nhiệt, rực rỡ, giàu năng lượng dưới ánh mặt trời, bên những bờ cát trắng và làn sóng xanh. Từ cuộc sống về đêm cuồng say, các công trình nghệ thuật đa văn hóa, tới những cửa hàng cao cấp và trải nghiệm ẩm thực độc đáo đều hội tụ tại Miami, tạo nên chất sống rộn ràng không thể lẫn, làm mê hoặc bất cứ ai đặt chân đến.

Thiên đường du lịch Miami thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm nhờ chất sống sôi động không thể trộn lẫn.

Nhưng có lẽ ít ai biết, trước khi trở thành thánh địa du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghệ thuật nổi tiếng bậc nhất thế giới, Miami vốn là vùng đầm lầy đầy muỗi ở phía Nam nước Mỹ. Bước ngoặt để Miami lột xác, đưa bất động sản nơi đây tăng giá là việc khai hoang khu vực Everglades, khơi thông rãnh thoát nước gần đầu nguồn của sông Miami, nối sông với hồ Okeechobee. Quyết định táo bạo này đã giúp cải tạo cảnh quan toàn khu vực, khiến lượng khách và số cơ sở kinh doanh mới tăng mạnh, đồng thời hút những người giàu có tới xây dựng biệt thự dọc theo đại lộ Brickell, một trong những đại lộ nổi tiếng ngày nay của Miami.

Chất Miami được thể hiện rõ nét nhất ở lối kiến trúc đặc trưng cho sự giao thoa văn hóa. Trong khi những ngôi nhà, biệt thự được xây theo lối kiến trúc Địa Trung Hải phục hưng hoặc chiết trung Tây Ban Nha cổ điển thì các dãy phố kinh doanh lại mang phong cách Art Deco - lối kiến trúc gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ những họa tiết hình học và được coi là một trong những "kỳ quan" kiến trúc của thế giới. Vùng đất nghệ thuật này đã níu chân hơn 10 triệu lượt du khách khám phá mỗi năm.

Cứ như vậy, BĐS tại Miami và khu vực phụ cận dần bùng nổ. Những trang trại, đầm lầy được thay thế bằng các biệt thự, tuyến phố du lịch sầm uất. Dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, CLB đêm, casino dần biến Miami thành điểm đến được yêu thích.

Tương lai huy hoàng của "Miami xứ Thanh"

Khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village sẽ trở thành "Miami thu nhỏ" tại xứ Thanh (Ảnh minh họa).

Cách Miami nửa vòng trái đất, Sầm Sơn (Thanh Hóa) là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, với nhiều nét tương đồng từ khí hậu, thổ nhưỡng đến bản sắc văn hóa đa dạng... Giống cách mà Miami từng cải tạo vùng đầm lầy Everglades, dòng sông Đơ gắn với lịch sử phát triển hàng trăm năm của Sầm Sơn cũng sắp được khơi thông, hồi sinh. Một "Miami giữa lòng Sầm Sơn" sắp hiện diện tại đôi bờ sông Đơ, trong hình hài khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng ven sông - Sun Riverside Village, mang đến sinh khí, thịnh vượng cho vùng đất thiên đường nhiệt đới.

Sun Riverside Village tọa lạc tại điểm giao thoa của 3 dòng chảy "mặt sông Đơ, nhánh sông Mã, đổ ra biển Sầm Sơn". Dự án gồm 791 căn biệt thự và shophouse chia thành 3 phân khu: The River, Festival Avenue và The Harbor. Trong đó, phân khu The Harbor gồm các căn biệt thự và shophouse mặt đại lộ Nam Sông Mã được giới thiệu ra thị trường đầu tiên.

Ở Sun Riverside Village, chất sống Miami được thể hiện rõ nét và thống nhất qua từng đường nét kiến trúc, thiết kế biệt thự đến hệ thống tiện ích, cảnh quan. Theo đó, đội ngũ kiến trúc sư dự án đã nghiên cứu đặc trưng kiến trúc Miami để tái hiện tại đây những dãy biệt thự cổ điển, sang trọng mang phong cách Tân thuộc địa Tây Ban Nha. Song song đó là các dãy shophouse phong cách Art Deco rực rỡ.

Biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Tân thuộc địa Tây Ban Nha cổ điển (Ảnh minh họa).

Những địa danh mang tính biểu tượng của Miami như quận Art Deco với tuyến phố ngập tràn lễ hội, những cuộc diễu hành xuyên đại lộ nổi tiếng Ocean Drive kéo dài tới bờ biển sẽ được tái hiện hoàn hảo tại Sun Riverside Village.

Ở vị trí trung tâm của phân khu Festival Avenue thuộc dự án, trục đại lộ chính với dãy nhà 2 bên đường theo phong cách Art Deco, những khách sạn và CLB lấp lánh suốt đêm cùng dòng người tấp nập mua sắm, ăn uống… sẽ mang tới bầu không khí rực rỡ, xa hoa tựa như ở Miami. Trong khi đó, các công trình biểu tượng khác như cổng nghệ thuật, vạch qua đường sặc sỡ hay các giao lộ nghệ thuật phản chiếu sự phồn hoa của nước Mỹ những năm đầu thế kỷ XX… cũng sẽ trở thành cảnh quan điểm nhấn của dự án.

Bên cạnh các thiết kế biệt thự ấn tượng, các tuyến phố lễ hội sầm uất, năng động mang màu sắc Miami, Sun Riverside Village còn sở hữu nhiều công viên giàu sức sống nằm đan xen trong các phân khu đô thị, nơi kết nối cư dân với cảnh quan, tiện ích nơi mình sống. Đây là điều mà ít chủ đầu tư có thể làm được, khi kiến tạo một khu đô thị với chất sống Miami thống nhất và đồng điệu trong từng đường nét.

Công viên bãi biển Miami với bãi biển nhân tạo rộng 1.400m2, sân bóng rổ, yoga, sân tập thể thao đa năng, sàn nhảy, khu vui chơi trẻ em… sẽ mang tới một không khí nhiệt đới sôi động. Đây cũng là nơi thu hút các hoạt động thể thao bãi biển phong phú hay triển lãm nghệ thuật.

Không gian đậm chất Miami tại khu đô thị Sun Riverside Village (Ảnh minh họa).

Công viên Wynwood mô phỏng khu phố Wynwood nổi tiếng tại Miami - một khu vực năng động, thu hút đông đảo du khách tới tham dự các sự kiện nghệ thuật định kỳ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chiêm ngưỡng những bức tranh tường nghệ thuật sáng tạo, phóng khoáng. Wynwood của Sun Riverside Village cũng sẽ có con đường tranh - nơi các nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và công chúng được thưởng ngoạn những tác phẩm xuất sắc nhất vừa mang tinh thần thế giới vừa thấm đẫm văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó là bộ đôi công viên Art Deco đầy màu sắc và công viên Broadway tái hiện văn hóa kịch - điện ảnh nổi tiếng tại Miami, với vô vàn không gian công cộng để rèn luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè… hứa hẹn mang tới chuỗi trải nghiệm bất tận cho gia chủ.

Với sự đầu tư bài bản từ quy hoạch, thiết kế tới cảnh quan nghệ thuật, Sun Property (thành viên Sun Group) sẽ biến đô thị nghỉ dưỡng bên sông Đơ thơ mộng thành Miami thu nhỏ của Việt Nam, mở ra một tương lai mới, huy hoàng cho vùng đất Sầm Sơn.

"Phong cách Miami (Mỹ) của dự án chắc chắn sẽ thu hút khách tới trải nghiệm. Dự án sẽ khai thác thế mạnh cảnh quan, khí hậu ven sông Đơ, biến nơi đây thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, vùng đất đáng sống, an cư lâu dài của giới thượng lưu. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - hưởng thụ của những người thành đạt, vốn đang rất "khát" không gian sống tiện nghi tại Sầm Sơn", Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính khẳng định.

Trường Thịnh