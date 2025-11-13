Chất lượng toàn diện từ công nghệ chế biến và đóng gói thực phẩm của Thụy Điển

Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam FoodExpo 2025), sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm, diễn ra tại SECC (TPHCM) từ ngày 12/11 đến ngày 15/11.

Khu gian hàng “Try Swedish”, do Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden đồng tổ chức, quy tụ các doanh nghiệp Thụy Điển và các đối tác tại Việt Nam, trong đó có Tetra Pak Việt Nam - tập đoàn tiên phong trong giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm.

Mục tiêu của Tetra Pak là thúc đẩy hợp tác trong công nghệ thực phẩm, bao bì và đổi mới theo mô hình tuần hoàn, góp phần xây dựng hệ sinh thái thực phẩm bền vững cho con người và hành tinh.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham quan gian trưng bày của Tetra Pak tại khu “Try Swedish” trong ngày khai mạc 12/11 (Ảnh: Tetra Pak).

Xu hướng tiêu dùng và yêu cầu mới về chất lượng

Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến khẩu vị mà còn yêu cầu sản phẩm an toàn, minh bạch về nguồn gốc và có trách nhiệm với môi trường. Theo NielsenIQ (2025), 60% người tiêu dùng kiểm tra thông tin xuất xứ trước khi mua, và phần lớn sẵn sàng trả cao hơn cho sản phẩm có bao bì giảm tác động môi trường.

Đáp ứng xu hướng này, Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về An toàn thực phẩm đến năm 2030, thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như HACCP, ISO 22000, tập trung vào quản lý thực phẩm dựa trên rủi ro. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp F&B nâng cấp quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Chất lượng toàn diện với công nghệ Thụy Điển

Thụy Điển được biết đến là quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Theo Global Innovation Index 2023, Thụy Điển đứng đầu thế giới về chỉ số sẵn sàng công nghệ và nằm trong nhóm dẫn đầu về khả năng cạnh tranh công nghệ.

Trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, Tetra Pak - tập đoàn Thụy Điển với hơn 70 năm kinh nghiệm - hiện cung cấp giải pháp cho hơn 160 thị trường với cam kết “Bảo vệ chất lượng tốt”.

Tại Việt Nam, Tetra Pak đồng hành cùng các nhà sản xuất F&B nâng chuẩn quy trình chế biến và đóng gói, đảm bảo an toàn thực phẩm, hiệu quả sản xuất và trách nhiệm môi trường.

Theo Tetra Pak, “chất lượng toàn diện” không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là sự kết hợp giữa chế biến, đóng gói, phân phối và tái chế, hướng tới một chuỗi giá trị tuần hoàn.

Logo Tetra Pak bên tai và dưới đáy hộp mang tới thông điệp “Bảo vệ chất lượng tốt” toàn diện từ chế biến tới đóng gói (Ảnh: Tetra Pak).

Giải pháp công nghệ cho tương lai ngành F&B

Ở khâu chế biến, công nghệ tiệt trùng UHT của Tetra Pak cho phép kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm lên tới 12 tháng mà không cần chất bảo quản hay giữ lạnh, nhờ kiểm soát vi sinh và nhiệt độ nghiêm ngặt.

Hệ thống Tetra PlantMaster - nền tảng tự động hóa và số hóa nhà máy của Tetra Pak - hỗ trợ kết nối và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc tức thời, kiểm soát chất lượng đồng nhất và tối ưu chi phí vận hành. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp F&B thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất.

Giải pháp Tetra PlantMaster giúp doanh nghiệp F&B chuyển đổi số và tự động hóa nhanh hơn, tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm nhiên liệu (Ảnh: Tetra Pak).

Trong khâu đóng gói, bao bì của Tetra Pak được làm chủ yếu từ nguyên liệu giấy (chiếm hơn 70%), lấy từ các khu rừng đạt chứng nhận FSC, đồng thời doanh nghiệp liên tục cải tiến để tăng tỷ lệ nguyên liệu tái tạo lên đến 80% giúp bao bì dễ tái chế hơn.

Tetra Pak cũng phối hợp với các bên liên quan để mở rộng chuỗi thu gom, tái chế. Người tiêu dùng dễ dàng mang vỏ hộp giấy Tetra Pak đã qua sử dụng tới các cửa hàng bán lẻ của Vinamilk, TH hoặc các siêu thị lớn.

Cách tiếp cận này cho thấy vai trò của công nghệ Thụy Điển không chỉ dừng ở khâu chế biến, đóng gói sản phẩm, mà còn góp phần hướng tới một chuỗi giá trị F&B tuần hoàn hơn.

Hợp tác để mở khóa tăng trưởng bền vững

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden khi mang gian triển lãm Try Swedish đến với Vietnam FoodExpo năm nay.

Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến của Thụy Điển với sự năng động của Việt Nam, chúng tôi đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng đến một hệ sinh thái thực phẩm an toàn, hiệu quả và bền vững - mang lại lợi ích cho con người, hành tinh và các thế hệ tương lai".

Quan điểm này thể hiện rõ vai trò cầu nối của Tetra Pak giữa công nghệ Thụy Điển và nhu cầu nâng cấp chuỗi giá trị F&B tại Việt Nam, cụ thể là đảm bảo thực phẩm sẵn có ở mọi nơi thông qua giải pháp chế biến và đóng gói tiên tiến, kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng sáng kiến thu gom, tái chế; giảm phát thải carbon, bảo vệ con người, thực phẩm và hành tinh.

Khách hàng và đối tác có thể ghé thăm gian trưng bày của Tetra Pak từ nay đến ngày 15/11, gian C6-7, sảnh A1, SECC, TPHCM để trải nghiệm chất lượng toàn diện được hỗ trợ bởi công nghệ Thụy Điển.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp đóng gói và chế biến thực phẩm của Tetra Pak tại đây.