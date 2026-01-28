Fed họp giữa "tâm bão", Chủ tịch Powell thành điểm nóng

“Cơn bão” xoay quanh ông Powell

Dựa trên kỳ vọng của thị trường và những phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách, gần như không có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh lãi suất vào cuộc họp đêm nay (theo giờ Mỹ).

“Nhìn chung, Fed muốn tạm dừng để quan sát. Họ cho rằng mình còn đủ thời gian để chờ đợi và theo dõi diễn biến”, cựu Phó Chủ tịch Fed Roger Ferguson nói với CNBC. Theo ông, đây rõ ràng là một cuộc họp mang tính “chờ đợi”, và giới đầu tư nên tập trung lắng nghe những tín hiệu hoặc khuynh hướng có thể gợi mở hành động trong tương lai.

Những manh mối về định hướng tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ đến từ tuyên bố chính sách sau cuộc họp và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Hiện tại, thị trường đang đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, nhiều khả năng vào tháng 6 và tháng 12.

Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc họp lần này không chỉ xoay quanh chính sách tiền tệ, mà còn bị bao phủ bởi hàng loạt diễn biến chưa từng có, làm dấy lên những lo ngại về áp lực chính trị đối với Fed.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết với CNBC rằng ông có thể đã rút gọn danh sách ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell xuống chỉ còn 1 người. Việc đề cử này thậm chí có thể được công bố ngay trong tuần này, trùng thời điểm Fed đưa ra quyết định lãi suất.

“Nếu xét về thời điểm hợp lý nhất, đó chính là cuộc họp FOMC tháng 1, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi việc Fed không cắt giảm lãi suất”, bà Stephanie Roth, Kinh tế trưởng tại Wolfe Research, nhận định trong báo cáo. Theo bà, quyết định này có thể được đưa ra ngay trong tuần này hoặc trong vài tuần tới.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã yêu cầu ông Powell cung cấp thông tin liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của Fed tại Washington. Trong một tuyên bố video hiếm hoi, ông Powell cho rằng cuộc điều tra này chỉ là “cái cớ” nhằm gây sức ép buộc Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn so với những gì đã thực hiện thời gian qua.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Getty).

Áp lực chính trị gia tăng

Những bất ổn khác cũng đang xuất hiện. Tuần trước, ông Trump tìm cách loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến các cáo buộc gian lận thế chấp, trong vụ việc đã được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Stephen Miran - Thống đốc do ông Trump bổ nhiệm - sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Theo quy định, các Thống đốc Fed có thể tiếp tục làm việc cho đến khi người thay thế chính thức được bổ nhiệm, vì vậy vẫn chưa rõ ông Miran sẽ rời Hội đồng Thống đốc vào thời điểm nào.

Ông Miran từng phản đối cả ba đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong năm ngoái, với quan điểm Fed cần hành động quyết liệt hơn.

Trong bối cảnh đó, dù thị trường vẫn dõi theo từng tín hiệu về lãi suất, phần lớn sự chú ý đang dồn vào những diễn biến bên lề, vốn được cho là đang làm rung chuyển ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

“Fed đang chịu áp lực chính trị phải cắt giảm lãi suất, nhưng các dữ liệu kinh tế thì không tạo ra áp lực đó”, ông Gregory Daco, Kinh tế trưởng tại EY-Parthenon, nhận định với Reuters. Theo ông, Chủ tịch Powell nhiều khả năng sẽ tránh bình luận trực tiếp về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp cũng như phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao liên quan đến Thống đốc Cook.

Nếu không xuất hiện thêm biến động chính trị mới, sự chú ý của thị trường sẽ quay trở lại với chính sách tiền tệ. Giới đầu tư sẽ tìm cách giải mã thông điệp đằng sau việc Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này là tín hiệu “diều hâu”, hàm ý duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, hay chỉ đơn thuần là một bước tạm dừng kỹ thuật, khi cánh cửa cắt giảm lãi suất vẫn chưa hoàn toàn khép lại.