Chân dung đại gia Đông Âu của tập đoàn Gami

Thương vụ sở hữu Navibank từ đại gia Đặng Thành Tâm

Ông Dũng gắn liền với lịch sử của ngân hàng này sau thương vụ sở hữu Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) từ chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) Đặng Thành Tâm.

Ông Đặng Thành Tâm tham gia vào Navibank từ trước năm 2012. Báo cáo quản trị năm 2012 của ngân hàng này cho biết, cổ đông lớn nhất của ngân hàng lúc này là Công ty cổ phần Năng lượng Sài Gòn - Bình Định (hơn 9,89% cổ phần). Cổ đông lớn thứ 2 là gia đình ông Đặng Thành Tâm, trong đó ông Tâm nắm 4,92% cổ phần.

Cuối năm 2012, đầu năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ ông Đặng Thành Tâm) liên tục bán ra cổ phiếu NVB. Tỷ lệ sở hữu của gia đình ông giảm xuống gần 5,3%.

Sang đến năm 2013, ông Vũ Hồng Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT tại ngân hàng. Ông Nam là một trong những lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Gami (tập đoàn Gami).

Báo cáo thường niên năm 2021 của ngân hàng này cho biết, ông Nguyễn Tiến Dũng cũng gia nhập từ năm 2013. Ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ năm 2017 đến năm 2021. Từ tháng 7/2021, ông Dũng chuyển sang vị trí Phó chủ tịch. Thay thế ông Dũng là bà Bùi Thị Thanh Hương.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm nay, tại ngày 30/6 gia đình ông Dũng sở hữu khoảng 10,25% cổ phần ngân hàng này.

Vị chủ tịch ngân hàng kín tiếng và hệ sinh thái Gami Group

Dù có 4 năm ngồi ghế Chủ tịch nhà băng nhưng ông chưa một lần xuất hiện chính thức trên truyền thông. Ông Dũng sinh năm 1966, có bằng tiến sĩ Vật lý - Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus (Cộng hòa Belarus) vào năm 1989.

Điểm chung dễ thấy giữa ông này và các đại gia Đông Âu làm ngân hàng cùng thế hệ như Ngô Chí Dũng (VPBank), Hồ Hùng Anh (Techcombank), Đặng Khắc Vỹ (VIB) là khá kín tiếng.

Trước đó, ông Dũng từng là cổ đông sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông còn là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gami.

(Nguồn: Báo cáo ngân hàng).

Ngoài ra, ông Dũng từng là Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2008 đến 2012.

Về Gami Group, doanh nghiệp này cho biết được thành lập năm 1993. Tuy nhiên theo cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Gami được thành lập năm 2007, vốn điều lệ gần 422,3 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Tú sinh năm 1989.

Tập đoàn này có 3 mảng kinh doanh chính gồm: Sản xuất kinh doanh ô tô (Gami Automobile), Bất động sản (Gami Land), Dịch vụ tài chính (Gami Finance). Ngoài ra tập đoàn này còn một mảng nữa liên quan đến đào tạo gồm đào tạo văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, kỹ năng sống.

Gami Automobile sở hữu các đơn vị phân phối lớn như An Du, An Dân, An Đô, An Hưng, An Hòa Phát, là đối tác lớn của KIA, Mitsubishi, Ford.

Gami Land được thành lập tháng 12/2008. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như dự án Khu đô thị cảng Tuần Châu (Quảng Ninh), dự án khu đô thị và dịch vụ Tây Quốc Oai (Hà Nội), công viên chủ đề theme park Hội An (Quảng Nam), công viên chủ đề theme park Huế, dự án Gami Ecocharm (Đà Nẵng), khu đô thị Trần Hưng Đạo (Thái Bình), Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ (Phú Thọ).