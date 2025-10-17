MSB: Những dấu ấn tiên phong trên hành trình phát triển bền vững

Báo cáo phát triển bền vững độc lập nâng cao tính minh bạch trong quản trị

Dấu ấn của MSB được thể hiện rõ nét qua việc công bố Báo cáo phát triển bền vững độc lập với Báo cáo thường niên.

Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng thực hiện báo cáo này theo tiêu chuẩn của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu và đánh giá hoạt động theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Về công tác quản trị, Báo cáo năm 2024 được nâng cấp hơn với việc bổ sung thông tin cơ cấu quản trị các vấn đề phát triển bền vững tại ngân hàng. MSB tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuân thủ, minh bạch; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án quản trị rủi ro, ngân hàng đầu tư với tầm nhìn dài hạn, đảm bảo hành trình khách hàng và quy trình nội bộ được số hóa diễn ra an toàn, bảo mật.

Về tác động tới môi trường, MSB ghi nhận mức giảm 72% lượng giấy in trong năm 2024; lượng điện năng và lượng nước tiêu thụ giảm lần lượt 25% và 9% so với năm trước.

Trong lĩnh vực tín dụng xanh, tổng dư nợ của MSB đạt 5.165 tỷ đồng. Ngân hàng cũng áp dụng hệ thống phân loại lĩnh vực xanh nội bộ để thẩm định, xây dựng sản phẩm và kiểm soát rủi ro môi trường trong quá trình cấp tín dụng.

Về phương diện xã hội, MSB duy trì định hướng phát triển nhân sự toàn diện và bình đẳng, chú trọng tính đa dạng trong tổ chức với tỷ lệ nữ giới chiếm 53,37% trong ban quản lý và 63,41% trong tổng số cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, tất cả nhân viên đều được tham gia các khóa đào tạo trong năm, với trung bình 126 đến 136 giờ/người tùy theo cấp bậc.

MSB cũng chú trọng tới hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt tại những địa bàn MSB hiện diện thông qua việc tài trợ 17 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng trường học, tặng học bổng, tài trợ cơ sở vật chất cho địa phương khó khăn.

Cán bộ nhân viên MSB trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: MSB).

Đội ngũ nhân viên MSB (Ảnh: MSB).

Tiên phong đo lường khí thải carbon để chủ động kiểm soát phát thải

Các phạm vi phát thải của MSB (Ảnh: MSB).

MSB là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai đo lường và đẩy mạnh công tác kiểm soát khí thải carbon từ các hoạt động ngân hàng.

Nhằm đo lường phát thải từ toàn bộ hoạt động, đặc biệt là từ danh mục cho vay, MSB đã hợp tác với S&P Global - Sustainable 1 để thu thập dữ liệu và tính toán phát thải cho 3 phạm vi bao gồm phát thải từ thượng nguồn (chuỗi cung ứng và các đơn vị cung cấp dịch vụ) và từ hạ nguồn (danh mục cho vay, đầu tư) theo tiêu chuẩn của GHG Protocol và phương pháp PCAF, tham chiếu theo các hướng dẫn báo cáo của TCFD.

Về số liệu cụ thể, từ năm 2022 đến năm 2024, MSB tích cực triển khai các giải pháp giảm thiểu tổng lượng phát thải, theo đó phát thải phạm vi 1 và 2 giảm trung bình 23,3%/năm trong khi quy mô nhân sự tăng khoảng 6%.

Đối với phát thải phạm vi 3, MSB đã ước tính và công bố phát thải từ danh mục cho vay của khách hàng doanh nghiệp theo phân ngành GICs. Cụ thể, 58,2% tổng dư nợ cho vay của MSB trong năm 2024 được ước tính phát thải và chiếm trên 99% tổng lượng phát thải của ngân hàng.

Kết quả ước tính này là cơ sở để ngân hàng xây dựng chiến lược đồng thời đưa ra lộ trình giảm phát thải phù hợp với các cam kết về phát thải Carbon của MSB với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, liên minh quốc tế.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ đối tác tư vấn S&P Global Sustainability 1, ngân hàng đã lần đầu thực hiện đánh giá rủi ro vật lý cho 104 điểm hoạt động trọng yếu trong hệ thống mạng lưới nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Gia nhập Liên minh ngân hàng thương mại xanh của IFC, tăng cường cam kết tài chính xanh

Ông Võ Tấn Long - Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững MSB (thứ 4 từ trái sang, hàng sau) tại sự kiện ra mắt Liên minh ngân hàng thương mại xanh tại Hong Kong, Trung Quốc (Ảnh: BTC)

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển xanh của MSB là việc trở thành một trong những thành viên Việt Nam đầu tiên của Liên minh ngân hàng thương mại xanh (Alliance for Green Commercial Banks) - một sáng kiến do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phát động.

Liên minh này quy tụ 20 ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tổng tài sản quản lý lên tới hơn 5.600 tỷ USD. Việc gia nhập Liên minh thể hiện cam kết mạnh mẽ của MSB trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, thông qua tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính xanh vào chiến lược và mô hình hoạt động ngân hàng.

Với sự đồng hành của các thành viên liên minh này, MSB sẽ có điều kiện tiếp cận các nguồn lực công nghệ, kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế cũng như các công cụ tài chính hỗ trợ quá trình đánh giá, thẩm định và triển khai các dự án xanh tại Việt Nam.

Hướng đi của MSB đang góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và xanh hóa nền kinh tế Việt Nam.