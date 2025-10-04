CEO Goldman Sachs cảnh báo bữa tiệc chứng khoán sắp tàn

Tại Tuần lễ Công nghệ Ý, giữa lúc thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục phá kỷ lục nhờ làn sóng AI, nhiều người chờ đợi những tuyên bố hân hoan. Nhưng David Solomon, CEO của Goldman Sachs - một trong những định chế tài chính quyền lực nhất thế giới - lại chọn cách mở đầu khác thường: “Tôi ngủ rất ngon. Tôi không phải đêm nào cũng lo xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh ấy nhanh chóng lan truyền, bởi trong khi phố Wall đang ngập trong hưng phấn, Solomon lại điềm tĩnh nói về một chu kỳ điều chỉnh đang đến gần.

Sự bình thản của ông không đến từ lạc quan mù quáng, mà từ khả năng đọc vị chu kỳ thị trường. Trong bài phát biểu của mình, Solomon đã phác họa một bức tranh toàn cảnh cho 1-2 năm tới vừa lạc quan có điều kiện, vừa cảnh báo thực tế được gói trong 4 dự báo lớn.

Giữa lúc chỉ số S&P 500 và Nasdaq liên tục xô đổ hơn 30 kỷ lục chỉ trong năm nay, David Solomon, CEO Goldman Sachs, đã đưa ra 4 dự báo lớn, phác họa một bức tranh kinh tế thế giới trong vài năm tới (Ảnh: Getty).

Bữa tiệc chứng khoán sắp hạ nhiệt

Sau gần 3 năm tăng trưởng gần như không nghỉ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã thiết lập hơn 30 kỷ lục mới chỉ trong năm nay. Nguồn năng lượng chính đến từ làn sóng hưng phấn tột độ quanh AI. Nhưng theo Solomon, lịch sử luôn có xu hướng lặp lại.

“Mỗi khi xuất hiện một công nghệ mang tính cách mạng và hút dòng vốn khổng lồ, thị trường thường chạy trước tiềm năng thật của nó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong 12-24 tháng tới, chứng khoán điều chỉnh và đó là điều bình thường”.

Ông tránh dùng từ bong bóng, nhưng hàm ý rất rõ: nhà đầu tư đang phấn khích đến mức chủ quan với rủi ro. “Khi hưng phấn, người ta chỉ nhìn thấy cơ hội mà quên mất điều cần thận trọng. Sớm muộn gì cũng sẽ có cú va đập”, ông nói.

Lời tiên đoán này đặc biệt đáng chú ý vì nó đến vào lúc thị trường đang ở đỉnh cao. Goldman Sachs thậm chí đã ước tính có hơn 20% khả năng S&P 500 sẽ điều chỉnh trong vòng 12 tháng tới. Khi đợt hạ nhiệt này xảy ra, Solomon nói thẳng: "Khi điều đó xảy ra, chẳng ai cảm thấy dễ chịu cả".

Đây là lời cảnh báo đầu tiên và quan trọng nhất: bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, và nhà đầu tư thông minh là người chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc đó.

AI - Cuộc sàng lọc khốc liệt giữa kẻ thắng và người thua

Theo Solomon, đợt điều chỉnh sắp tới chính là phép thử thực sự của “cơn sốt AI”. Ông nhắc lại bài học từ bong bóng dotcom cuối thập niên 1990: hàng nghìn công ty Internet mọc lên, hàng tỷ USD đổ vào, nhưng chỉ vài cái tên như Amazon sống sót sau khi bong bóng vỡ.

“Khi chu kỳ hiện tại kết thúc, sẽ có những người thắng lớn và không ít kẻ thua trắng tay”, Solomon nói. “Một lượng vốn khổng lồ sẽ sinh lời, và cũng có nhiều khoản không bao giờ đem lại lợi nhuận”.

Cuộc sàng lọc sắp tới sẽ phân định rõ ai là người thực sự tạo ra giá trị, có mô hình kinh doanh hiệu quả, và ai chỉ đơn thuần là ăn theo trào lưu. " Nhiều công ty sẽ biến mất, còn một Amazon mới có thể ra đời", Solomon kết luận.

Thông điệp cho các nhà đầu tư rất rõ ràng: đừng chạy theo đám đông mà hãy bắt đầu tìm kiếm những doanh nghiệp có nền tảng thực sự - những “Amazon tương lai” giữa cơn lốc đầu cơ.

Kinh tế Mỹ - Cỗ máy bền bỉ phía sau phố Wall

Trái ngược với sự thận trọng với thị trường tài chính, Solomon lại lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Ông cho rằng cỗ máy kinh tế lớn nhất thế giới vẫn vận hành ổn định và có thể tăng tốc vào năm 2026.

Sự lạc quan này dựa trên các động lực hữu hình, bao gồm:

Các gói kích thích tài khóa: Chính sách chi tiêu của chính phủ tiếp tục là động lực quan trọng.

Chi tiêu cho hạ tầng: Các dự án hạ tầng quy mô lớn đang và sẽ được triển khai, tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan.

Đầu tư vốn lớn: Các doanh nghiệp vẫn đang mạnh tay đầu tư vào công nghệ và sản xuất.

Theo Solomon, những động lực này đủ mạnh để bù đắp phần nào tác động của các hàng rào thuế quan mới. Ông dự báo tăng trưởng GDP Mỹ sẽ duy trì quanh 2%/năm, thấp hơn mức trung bình lịch sử nhưng “phản ánh một nền kinh tế khỏe mạnh và bền vững.”

Tuy nhiên, sự lạc quan của Solomon không phải là mù quáng. Ông chỉ ra hai biến số cần phải theo dõi chặt chẽ, đó là thị trường lao động (vốn đang có dấu hiệu yếu đi gần đây) và lạm phát (liệu có bùng phát trở lại do tác động của thuế quan).

Dự báo này mang đến một góc nhìn quan trọng: đừng đánh đồng cơn sốt của thị trường với sức khỏe của nền kinh tế thực. Kinh tế có thể bền bỉ ngay cả khi phố Wall “phát sốt”.