CEO DIC Corp: Tiền đang nhiều, bất động sản đang thuận lợi để bung hàng

“Tiền đang nhiều hơn hàng, doanh nghiệp theo đó có cơ hội tái cấu trúc, đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường” là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) tại buổi chia sẻ tình hình kinh doanh 9 tháng qua với nhà đầu tư mới đây.

Ông Tín nhận định, thị trường bất động sản đang có rất nhiều điều kiện tốt để hồi phục.

Đầu tiên là các chỉ số vĩ mô hiện nay rất ổn định, trong đó lãi suất giữ ở mức tốt, các chính sách hỗ trợ đang đi vào thực chất hơn… tạo điều kiện tích cực cho thị trường bất động sản.

Mặt bằng lãi suất ở mức thấp và thường điều này tác động rất lớn đến doanh nghiệp bất động sản và nhu cầu thị trường. Theo ước tính của ông, nếu mức lãi suất này kéo dài được 1,5-2 năm tới thì thị trường sẽ có sức khỏe tốt hơn. Dù vậy, nhu cầu mua nhà vẫn còn bị tác động bởi nhiều yếu tố khác như khả năng hấp thụ, vĩ mô, thu nhập của người dân…

Ngân hàng Nhà nước đang hỗ trợ nền kinh tế rất lớn, tăng thanh khoản thị trường. Với doanh nghiệp bất động sản, ông nhìn nhận thông tin này là thuận lợi, có thể hiểu là tiền đang nhiều hơn hàng, doanh nghiệp theo đó có cơ hội tái cấu trúc, đưa sản phẩm bất động sản ra thị trường.

Thứ hai, từ đầu năm đến nay, cả nước bắt tay vào việc sáp nhập tỉnh, thành và chuyển sang hoạt động mô hình hai cấp. Theo ông Tín, việc tinh gọn bộ máy trước hết cần thời gian để doanh nghiệp thích nghi nhưng nhìn chung cơ hội nhiều hơn thách thức.

Một góc TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

So với năm 2023, thời điểm đó việc tháo gỡ các chính sách chỉ mới ở trạng thái kêu gọi, chưa có hiệu quả về mặt thực thi. Còn từ đầu năm đến nay, nhà làm chính sách đã lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp bởi chuyên gia, các thành viên của thị trường, các đơn vị tham gia trong nền kinh tế... Những dự thảo luật dần được điều chỉnh sát hơn với tình hình thực tế và vì thế các chính sách đang ngày càng đi vào thực chất hơn.

Song song với thuận lợi, doanh nghiệp vẫn nhấn mạnh thị trường luôn tồn tại những khó khăn hoặc rủi ro bất chợt.

9 tháng, công ty này ghi nhận đã thực hiện được 5 chỉ tiêu so với kế hoạch được đại hội đồng cổ đông 2025 giao phó. Trong đó, công ty ước đạt hơn 1.831 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi gộp 467 tỷ đồng và lãi trước thuế 209 tỷ đồng.

Riêng với mục tiêu trong năm nay cần giải ngân 6.690 tỷ đồng, tính đến hiện tại, công ty chỉ mới giải ngân được 20-25% trong số này.

Dự kiến trong tháng 11, công ty có thể nộp tiền sử dụng đất tại dự án này khoảng 1.000 tỷ đồng, cộng với chi phí phát triển khoảng 500 tỷ đồng, tổng số tiền có thể giải ngân cho một dự án khoảng 1.500 tỷ đồng, qua đó có sản phẩm đưa ra thị trường trong giai đoạn 2026-2027.