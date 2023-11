Casper Việt Nam mở bán dòng sản phẩm điều hòa thương mại cho các công trình

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối thương mại Casper Việt Nam, cho biết đơn vị tăng trưởng tốt ở mảng dân dụng lẫn thương mại. Thị trường nội địa hiện có hơn bốn triệu hộ gia đình sử dụng điều hòa dân dụng từ hãng. Điểm thu hút của sản phẩm nằm ở chất lượng, dịch vụ và giá cả.

Điều hòa thương mại Casper bao gồm hệ thống Multi và điều hòa trung tâm VRF được thương hiệu lần đầu ra mắt vào tháng 9/2023, tập trung vào phân khúc tầm trung với giá cạnh tranh, giúp chủ đầu tư thu hồi vốn nhanh hơn đã nhận sự quan tâm của nhiều nhà thầu xây dựng, cơ điện lạnh, nhà phân phối, đại lý toàn quốc.

Đại diện hãng nhấn mạnh đơn vị hiện cung cấp giải pháp điều hòa không khí ở đa dạng lĩnh vực, từ văn phòng hành chính đến nhà máy, dự án nhà ở, nhà hàng, trường học... Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, hãng cung cấp thêm nhiều dòng sản phẩm điều hòa thương mại, phủ rộng phân khúc cá nhân đến doanh nghiệp.

Các dòng điều hòa thương mại của hãng vừa ra mắt vào tháng 9 (Ảnh: Phạm Dũng).

Một số dự án tiêu biểu sử dụng điều hòa thương mại của Casper là Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Giao thông vận tải, trụ sở Bộ Tư lệnh cảnh sát biển (khu nhà ở cán bộ chiến sĩ, Hà Nội), trụ sở công an tỉnh Thanh Hóa, khu đô thị VinCity Cao Bằng, ngân hàng Nông nghiệp Nam Định, nhà thi đấu Hoàng Mai, Nhà máy may Khánh Phú (Ninh Bình), nhà máy ống thép Sài Gòn (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Đến tháng 10, Casper Việt Nam tiếp tục giới thiệu các dòng điều hòa thương mại tại sự kiện triển lãm quốc tế HVACR và phòng sạch được tổ chức tại Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh. Đơn vị trao đổi về thông tin kỹ thuật sản phẩm với chủ đầu tư dự án, nhà thầu cơ điện, đơn vị tư vấn thiết kế, sinh viên chuyên ngành điện tử - điện lạnh từ các trường đại học, cao đẳng nghề Hà Nội. Nhiều dự án đã được kết nối ngay tại sự kiện này.

Đại diện hãng giới thiệu dòng điều hòa thương mại cho các chủ đầu tư, nhà thầu (Ảnh: Phạm Dũng).

Đại diện hãng cho biết các chủ đầu tư chọn điều hòa thương mại Casper vì khả năng tiết kiệm điện, chi phí đầu tư cạnh tranh, chất lượng cao, bền bỉ và thời gian bảo hành dài hạn. Đây là lý do chỉ sau hai tháng ra mắt, sản phẩm đã được lựa chọn lắp đặt tại hàng trăm dự án.

Về kỹ thuật, Giám đốc phát triển sản phẩm Casper Việt Nam phân tích dòng điều hòa thương mại cục bộ của thương hiệu được trang bị nhiều công nghệ mới như máy nén thiết kế dựa theo tính chất của Gas 32 nhằm tăng hiệu quả vận hành, tối ưu hiệu suất hoạt động và tiết kiệm năng lượng. Kích thước máy nén lớn hơn cũng giúp việc làm lạnh nhanh, mạnh hơn.

Bảng mạch (PCB) mới không cần bộ ổn định mà vẫn có thể bảo vệ các linh kiện trong dàn nóng, tránh khỏi các rủi ro do điện áp quá thấp hoặc quá cao. Lớp phủ bảo vệ ngăn ngừa và hạn chế hỏng PCB do độ ẩm và bụi trong không khí, muối từ gió biển. PCB sơn phủ ở cả hai mặt đảm bảo hoạt động ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cũng theo lãnh đạo hãng, ở các dòng điều hòa thương mại Inverter, hệ số EER/COP (tiết kiệm điện) vượt trội so với thế hệ cũ Non-Inverter trung bình 4-5%. Casper cung cấp dải điện áp rộng từ 187V đến 253V, đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng điều kiện điện áp ở nhiều vùng miền hoặc trong những ngày cao điểm tiêu thụ điện. Dải nhiệt độ hoạt động rộng, từ âm 15 độ C đến 49 độ C.

Các dòng điều hòa thương mại Inverter của Casper (Ảnh: Phạm Dũng).

Điều hòa Inverter mới cũng có thể điều chỉnh công suất theo tải lạnh, không phải dừng khởi động thường xuyên, giúp nhiệt độ phòng ít dao động, dễ chịu hơn. Các sản phẩm này trang bị máy nén Inverter DC sử dụng kỹ thuật điều khiển vec-tơ sóng sin 180 độ, giúp động cơ máy nén hoạt động trơn tru và hiệu suất tăng đáng kể với độ ồn thấp.

Các sản phẩm đều sử dụng gas R32. Đại diện đơn vị nhấn mạnh, việc thay đổi từ gas R410A trước đây sang R32 là bước cải tiến lớn giúp điều hòa vận hành bền bỉ, giảm lượng gas nạp. Xa hơn, tập đoàn góp phần giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu, giảm lượng khí thải carbon.

Hãng thiết kế luồng gió với khả năng khuếch tán 360 độ. Điều này giúp nhiệt độ phân bổ đồng đều hơn, luồng khí tươi luân chuyển tạo cảm giác dễ chịu hơn. Tất cả điều hòa thương mại từ đơn vị đều có thời hạn bảo hành thiết bị hai năm, bảo hành máy nén năm năm.

"Chất lượng sản phẩm cùng hệ thống phân phối và dịch vụ trực tiếp, gián tiếp bao gồm 10.000 điểm trải dài các tỉnh, thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn sâu, am hiểu các yêu cầu kỹ thuật của các công trình xây dựng là tiền đề quan trọng giúp Casper Việt Nam tối ưu sản phẩm cũng như dịch vụ đến với người dùng", đại diện hãng nêu.

