Sau đà tăng nóng, bất ngờ xuất hiện ngân hàng giảm lãi suất huy động

Sáng 2/2, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bất ngờ giảm lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ ngắn hạn, trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh biểu lãi suất trong tháng 2.

Đáng chú ý, Sacombank lần đầu áp dụng lãi suất tiết kiệm bậc thang theo 3 mức tiền gửi: Dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên.

Với tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng còn 4,4%/năm; 3-5 tháng 4,6%/năm; và 6-36 tháng 5,6%/năm. Nhóm tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng được hưởng lãi suất 4,5-4,7%/năm ở kỳ hạn ngắn và 5,8%/năm ở kỳ hạn 6-36 tháng. Đối với tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng là 6%/năm.

Ngoài kênh trực tuyến, Sacombank cũng giảm lãi suất huy động tại quầy ở nhiều kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn 15-18 tháng tăng lên 5,4%/năm và các kỳ hạn dài vẫn giữ nguyên mức 5,4%/năm.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Á Châu (ACB) tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến, tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-12 tháng. Đây là lần thứ 5 từ đầu năm ACB thay đổi lãi suất huy động với biên độ tăng/giảm 0,1%/năm.

Theo biểu lãi suất niêm yết trên ứng dụng ACB One, lãi suất huy động trực tuyến hiện ở 4,6%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 4,65%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 6,15%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,25%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; và cao nhất 6,35%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, tháng 1, có 15 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank, ACB, BVBank tăng lãi suất huy động. 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.

Lãi suất ngân hàng phân hóa mạnh: Nơi vượt 7%/năm, Big 4 vẫn thấp

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 2/2 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng và từng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp nhất thị trường, phổ biến từ 2,1-3,5%/năm, trong khi khối ngân hàng thương mại cổ phần dao động quanh 4-4,75%/năm. SCB tiếp tục neo lãi suất rất thấp, chỉ từ 1,6-1,9%/năm

Sang kỳ hạn trung bình 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất tăng rõ rệt và khoảng cách giữa các ngân hàng được nới rộng. Nhóm Big4 chỉ dao động quanh 4,5-5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng cổ phần đã vượt mốc 6%/năm. PGBank, ABBank, Techcombank, Bac A Bank hay MBV nằm trong nhóm dẫn đầu với mức lãi suất từ 6,5% đến trên 7%/năm.

Ở kỳ hạn dài 12-18 tháng, lãi suất tiếp tục duy trì xu hướng phân hóa. Mức cao nhất thị trường đã lên tới 7,2%/năm, tập trung ở một số ngân hàng như MBV, PGBank, trong khi nhiều ngân hàng khác duy trì quanh vùng 6-6,5%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mặt bằng thấp hơn đáng kể, phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãi vay các ngân hàng rục rịch tăng

Trong bối cảnh lãi suất đầu vào tăng, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng thương mại hiện vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng dần theo thời gian ưu đãi.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank đưa ra mức thấp hơn ở giai đoạn đầu, khoảng 8%/năm cho 6 tháng và 8,5%/năm cho 12 tháng, song lãi suất tăng lên 9,8%/năm khi thời gian ưu đãi kéo dài 18 tháng.

BIDV hiện áp dụng mức khoảng 8,9%/năm trong 6 tháng đầu, 9,5%/năm cho 12 tháng và 10%/năm với kỳ hạn 18 tháng.

Vietcombank tiếp tục ghi nhận mặt bằng lãi suất cao ở các gói vay dài hạn. Ngân hàng này niêm yết mức lãi suất 9,6%/năm cho 6 tháng đầu, 9,9%/năm cho 12 tháng, nhưng vọt lên 13,6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng và 13,9%/năm với gói 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank đang áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở mức 8,5%/năm trong 6 tháng đầu và 9,5%/năm đối với gói ưu đãi kéo dài 12 tháng. Trong khi đó, tại ACB, khách hàng vay mua nhà phải chịu lãi suất khoảng 9,5%/năm trong 6 tháng đầu với gói ưu đãi 12 tháng, tăng lên 9,9%/năm nếu cố định 18 tháng và lên tới 10,5%/năm với kỳ hạn ưu đãi 24 tháng.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi của các ngân hàng hiện phổ biến trong khoảng 11-15%/năm, tùy theo ngân hàng và hồ sơ tín dụng của khách hàng.