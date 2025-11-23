Cảnh báo tín đồ thẻ tín dụng: Lãi suất đồng loạt tăng, có nơi tới 40%/năm
(Dân trí) - Hàng loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất thẻ tín dụng trong tháng 11, có nơi lên gần 40%/năm, đúng thời điểm nhu cầu chi tiêu cuối năm tăng cao và các nhà băng chịu áp lực tối ưu NIM.
Hàng loạt ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lãi suất thẻ tín dụng trong tháng 11, với mức cao nhất xấp xỉ 40%/năm, tạo thêm áp lực chi phí cho người dùng trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.
Ngân hàng đồng loạt tăng lãi thẻ tín dụng
BIDV mới đây gửi email thông báo tới khách hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng. Theo đó, thẻ tiêu chuẩn được nâng từ 18% lên 22%/năm; thẻ hạng Platinum World tăng lên 20%/năm, so với mức hiện hành 16,5%. Mức mới áp dụng từ ngày 21/11.
Tương tự, OCB cũng công bố biểu lãi suất mới cho danh mục thẻ tín dụng từ ngày 20/11, với mức cao nhất lên tới 37%/năm, tăng từ mức 33% trước đó.
Xu hướng tăng lãi thẻ tín dụng cũng xuất hiện tại nhiều ngân hàng khác, phổ biến tăng thêm 3-4 điểm %/năm.
Tại Techcombank, lãi suất thẻ Airlines Visa được nâng lên 35,8%/năm; thẻ Everyday tăng lên 36,8%/năm; Visa Signature giữ mức 22,8%/năm. Đáng chú ý, thẻ Techcombank Visa Classic có lãi suất lên tới 38,8%/năm. Ngân hàng cũng áp dụng lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.
Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank và VietinBank đều đã cập nhật biểu lãi suất mới trong tháng 11. Vietcombank nâng lãi suất thẻ hạng chuẩn từ 18% lên 22%/năm; thẻ vàng từ 17% lên 21%/năm; hạng Platinum/World từ 15% lên 19,5%/năm. VietinBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế từ 18,5% lên 22%/năm.
Đón đầu mùa "săn sales" hay áp lực NIM?
Thời điểm tăng lãi suất trùng với mùa cao điểm mua sắm cuối năm, khi nhu cầu chi tiêu qua thẻ tăng mạnh nhờ các chương trình Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch. Đây là giai đoạn người dùng dễ mở rộng chi tiêu để tận dụng ưu đãi hoàn tiền, giảm giá hay trả góp 0%.
Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính, động thái tăng lãi thẻ tín dụng của các ngân hàng còn đến từ áp lực tối ưu biên lãi ròng (NIM). Từ đầu năm, hệ thống ngân hàng liên tục triển khai các gói vay ưu đãi, kéo NIM toàn ngành giảm còn 3,18% trong quý II, từ mức 3,31% của quý trước đó - mức thấp nhất kể từ năm 2018, theo S&I Ratings. Việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng giúp ngân hàng cải thiện nguồn thu trong bối cảnh biên lợi nhuận suy giảm.
Chuyên gia khuyến nghị người dùng “kỷ luật tài chính”
Thẻ tín dụng cho phép chi tiêu trước - trả tiền sau trong hạn mức được cấp, kèm thời gian miễn lãi 45-55 ngày tùy loại thẻ. Sau thời gian này, toàn bộ dư nợ sẽ bị tính lãi ở mức cao 35-40%/năm, kèm phí phạt chậm thanh toán.
Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng thẻ một cách kỷ luật, ghi nhớ ngày sao kê - ngày đến hạn, tránh chỉ trả tối thiểu, không rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng và hạn chế chi tiêu vượt khả năng thanh toán để không rơi vào vòng xoáy lãi suất cao.