Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ thuế, gửi giấy mời giả đến người dân

Theo thông tin từ Cơ quan thuế TP Hà Nội, đơn vị này gần đây liên tục nhận được phản ánh từ phía người nộp thuế về hiện tượng mạo danh cán bộ thuế gọi điện bằng số điện thoại di động, gửi thư mời hoặc giấy mời làm việc tới các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng như tạo lập các trang website có giao diện gần giống với trang Thông tin điện tử của cơ quan thuế, khiến người nộp thuế dễ mắc bẫy.

Về địa chỉ truy cập, các trang web lừa đảo thường sử dụng tên miền mở rộng phổ biến như: .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz. Địa chỉ trình duyệt (URL) cố tình làm giống hệt trang chính thức, nhưng có một số thay đổi nhỏ như thay đổi ký tự, thêm bớt chữ số, hoặc chèn các tiền tố, hậu tố lạ.

Ngoài ra, những trang web này đa phần không có chứng chỉ an toàn SSL (chỉ hiển thị http:// thay vì https://) và không sở hữu chứng nhận tín nhiệm mạng từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCA) hay chứng nhận của Bộ Công Thương.

Một dấu hiệu nguy hiểm khác là website giả mạo thường yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, mật khẩu, hoặc tài khoản ngân hàng mà không có lý do chính đáng. Cùng với website giả, cũng có nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh cán bộ thuế xuất hiện ngày càng nhiều để tiếp cận, cung cấp thông tin nhằm thao túng tâm lý người nộp thuế.

Ngoài việc tạo lập website, trang mạng xã hội giả mạo, các đối tượng còn thực hiện hành vi cắt ghép dấu bản quyền, logo để tạo ra các giấy mời, thông báo nghĩa vụ nộp thuế giả rồi gửi trực tiếp tới địa chỉ của người dân.

Cận cảnh một mẫu giấy mời giả mạo cơ quan thuế (Ảnh: Thuế TP Hà Nội).

Cơ quan thuế TP Hà Nội cảnh báo, người nộp thuế hoàn toàn có thể phân biệt lừa đảo dựa trên địa chỉ truy cập và các tiêu chuẩn an ninh mạng. Theo đó, định dạng kênh thông tin điện tử chính thức của ngành thuế luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Địa chỉ URL luôn khởi đầu bằng https://, có chứng nhận tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) và sử dụng thống nhất tên miền quốc gia gdt.gov.vn.

Bên cạnh đó, Thuế TP Hà Nội khẳng định, tất cả các văn bản, giấy mời, thư ngỏ hay thông báo nợ thuế chính thức đều chỉ được gửi qua các kênh chính thống của cơ quan thuế. Người dân chỉ tiếp nhận thông tin hợp pháp qua ứng dụng eTax Mobile, Cổng dịch vụ công (dichvucong.gdt.gov.vn), Trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc email công vụ có đuôi định dạng chuẩn @gdt.gov.vn.

Đối với các văn bản gửi qua đường bưu chính, thư chính thức từ cơ quan thuế luôn được gửi từ trụ sở làm việc đến đúng địa chỉ đăng ký của người nộp thuế nhận thông báo. Bao bì thư luôn có logo đặc trưng riêng của ngành thuế và ghi rõ tên định danh của từng cơ quan thuế quản lý. Người nộp thuế tuyệt đối không thực hiện theo các yêu cầu trong giấy mời, hay thông báo được gửi từ các nguồn nằm ngoài hệ thống chính thức này.

Trường hợp, khi nhận được văn bản nghi ngờ, người dân có thể chủ động truy cập Cổng dịch vụ công để kiểm tra, gọi đến đường dây nóng chính thức, hoặc đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế nơi cư trú để xác minh thông tin.

“Trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gửi và xác minh thông tin là rào chắn an toàn nhất cho người nộp thuế. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu giả mạo hay nghi ngờ lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc cơ quan công an gần nhất để nhận sự hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật”, Thuế TP Hà Nội khuyến cáo.