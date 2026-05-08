Chủ doanh nghiệp bị lừa gần 1 tỷ đồng vì tin cán bộ thuế rởm

Ngày 8/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận trình báo về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng, nạn nhân là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ cơ quan thuế để thực hiện hành vi.

Theo trình báo của bà N.T.L.A., chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Vĩnh Long, vào ngày 13/3, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ thuế, thông báo về chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6% và cho biết sẽ có cán bộ liên hệ hướng dẫn thủ tục.

Chỉ khoảng 20 phút sau, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, tự xưng là “Thanh tra thuế” phụ trách doanh nghiệp của bà A. Đối tượng này yêu cầu bà tải ứng dụng có tên “Chính Phủ” thông qua đường link Zalo để đăng ký dịch vụ liên quan đến kho bạc Nhà nước. Trong quá trình thao tác, bà A. được yêu cầu xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục.

Sau khi làm theo hướng dẫn, điện thoại của bà A. xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nóng máy và không thể đăng nhập vào các ứng dụng. Nghi ngờ thiết bị bị chiếm quyền điều khiển, bà A. đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi của nạn nhân đã bị thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 980 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân và chủ doanh nghiệp cần đặc biệt nâng cao cảnh giác như: Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc từ các đường link được gửi qua mạng xã hội.

Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.

Không thực hiện các yêu cầu xác thực khuôn mặt hoặc chia sẻ quyền truy cập thiết bị khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc thiết bị có biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, mỗi người dân, doanh nghiệp cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.