Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng mạo danh GELEX

Theo thông tin từ Tập đoàn GELEX, hiện xuất hiện các trang fanpage mạo danh “Tuyển dụng GELEX” được thực hiện có chủ đích với hình thức tinh vi. Đối tượng lừa đảo thường sử dụng nội dung sao chép, các bài đăng tuyển dụng thường là nội dung từ các trang nguồn chính thức của GELEX hoặc từ các nguồn khác, đôi khi được chỉnh sửa với mức lương "khủng" và yêu cầu đơn giản để thu hút sự chú ý.

Trang tuyển dụng giả mạo Tập đoàn GELEX (Ảnh chụp màn hình).

Các đối tượng dùng thủ thuật để tăng lượt thích và theo dõi ảo, tạo cảm giác về một trang có độ uy tín cao. Các đối tượng này sử dụng email, số điện thoại giả mạo GELEX để liên hệ với ứng viên, yêu cầu ứng viên tham gia phỏng vấn online, thu phí phỏng vấn hoặc hứa hẹn việc làm với mức lương cao nhưng không có cơ sở thực tế.

GELEX khẳng định mọi thông tin tuyển dụng chính thức của GELEX đều được đăng tải trên các kênh truyền thông được xác thực của GELEX bao gồm: website tập đoàn: https://gelex.vn; website tuyển dụng: https://gelexgroup.talent.vn/; email tuyển dụng: tuyendung@gelex.vn.

Hiện nay, quy trình tuyển dụng của GELEX được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và không yêu cầu ứng viên chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm (như số tài khoản ngân hàng, OTP, mật khẩu...) trong quá trình ứng tuyển.

GELEX khuyến cáo các ứng viên có nhu cầu tìm việc làm tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc đăng ký tài khoản trên các website đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội. Người dân cũng cần cảnh giác cao độ và không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, số điện thoại, địa chỉ...), thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin bảo mật (mật khẩu, mã OTP) cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, có thể liên hệ ngay với GELEX qua hotline: +84 24 3972 6245/46 và trình báo với cơ quan công an gần nhất.