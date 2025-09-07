Cảng lớn nhất Bắc Âu đầu tư vào Việt Nam, rộng đường xuất ngoại nông sản

Ngày 6/9/2025, tại “Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025”, Cảng Quốc tế Long An đã ký kết hai thỏa thuận với Cảng Portland (Mỹ) và Cảng Gothenburg (Thụy Điển).

Được biết, tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập đề ra mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị hiện đại; và là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, Cảng Quốc tế Long An được ví như cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là điểm giao của hành lang logistics trong khu vực, kết nối TPHCM, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ và quốc tế.

Riêng ĐBSCL đang là vựa lúa, thủy sản và trái cây lớn nhất cả nước, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong xuất khẩu nông – thủy sản tại Việt Nam. Ký kết lần này mở ra tiềm năng để doanh nghiệp có thể đưa trực tiếp nông sản Việt Nam đến các cảng lớn, thị trường quan trọng như Mỹ, Bắc Âu.

Theo giới thiệu, Gothenburg hiện là cảng lớn nhất Bắc Âu với thâm niên lên đến 400 năm, cảng giữ vai trò then chốt trong thương mại quốc tế và năng lực cạnh tranh công nghiệp của Thụy Điển.

Cùng với đó, Cảng Portland cũng được biết đến là cảng lớn của Mỹ với 3 sân bay, 3 bến cảng biển đang hoạt động và 6 khu công nghiệp.

Biên bản ghi nhớ thiết lập cảng hữu nghị giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Portland, hướng đến phát huy lợi thế tài nguyên cảng dựa trên các chính sách hỗ trợ tương ứng, khuyến khích mở rộng năng lực và quy mô vận chuyển hàng hải, tăng lượng hàng hóa thông qua cảng…

Ông Võ Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Quốc tế Long An (Ảnh: Longanport).

Theo đại diện Cảng Long An, ký kết hợp tác đồng thời giúp Việt Nam giải quyết được những rào cản về logistics hiện nay, đặc biệt là câu chuyện chi phí.

“Chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm tới 20 - 25% giá thành sản phẩm, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu - là một rào cản lớn đối với năng lực cạnh tranh, đòi hỏi những giải pháp hạ tầng và chuỗi cung ứng mang tính đột phá.

Cộng đồng doanh nghiệp rất cần những giải pháp kết nối nhanh chóng, hiệu quả, chi phí tối ưu, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ toàn cầu, để hàng hóa có thể đi thẳng ra thị trường thế giới”, ông Võ Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Quốc tế Long An – chia sẻ.

Hiện, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics mới của khu vực: vị trí địa lý chiến lược với bờ biển dài 3.260km, hệ thống cảng nước sâu và sân bay quốc tế, cùng nền kinh tế sản xuất – thương mại điện tử phát triển nhanh. Ngành logistics đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, quy mô thị trường đạt 45-50 tỷ đôla Mỹ, chỉ số hiệu quả logistics (LPI) đứng thứ 43/139 quốc gia, vùng lãnh thổ và thứ 5/10 quốc gia ASEAN.

Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt Nam vẫn cao, doanh nghiệp trong nước còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, phụ thuộc nặng nề vào vận tải đường bộ. Đặc biệt, hoạt động logistics gây tác động lớn đến môi trường như khí thải, tiếng ồn, rác thải công nghiệp. Trong bối cảnh đó, logistics xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp bách.