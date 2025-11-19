Cán bộ Nhà máy lọc dầu Dung Quất chung tay xây dựng mái ấm cho hộ khó khăn

Đây là sự tiếp nối truyền thống nhân ái mà BSR đã duy trì nhiều năm qua, thông qua các hoạt động hỗ trợ nhà tình nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và chung tay xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ngãi.

Theo đó, ngày 18/11, cán bộ nhân viên Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất (BSR) đã phối hợp với chính quyền xã Vệ Giang triển khai chương trình an sinh xã hội “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Ba - Phó Chủ tịch UBND xã Vệ Giang; ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Khối NMLD Dung Quất và các cán bộ nhân viên tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Hoạt động này nằm trong Kế hoạch văn hóa năm 2025 của NMLD Dung Quất và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc đồng hành hỗ trợ người dân khó khăn trên cả nước, qua đó, góp phần cải thiện nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Đại diện BSR trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Huỳnh Kiễn sửa nhà (Ảnh: BSR).

Trong chương trình lần này, nhà máy đã tập trung hỗ trợ 2 hộ dân khó khăn tại xã Vệ Giang. Trong đó, gia đình ông Huỳnh Kiễn (76 tuổi) là thân nhân liệt sĩ, đang sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, với mái tôn mục nát, tường bong tróc, nền đất thấp dễ bị ngập nước vào mùa mưa. Do tuổi cao, sức yếu, ông Kiễn không còn khả năng tự sửa chữa căn nhà.

Trường hợp thứ hai là gia đình ông Nguyễn Phao (58 tuổi) thuộc diện cận nghèo, đang sống trong căn nhà tạm dựng bằng tre và tôn cũ, nhiều chỗ thủng lớn và thiếu các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Hiện trạng hai ngôi nhà đều nằm trong diện cần được hỗ trợ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Vợ chồng ông Huỳnh Kiễn bày tỏ sự xúc động vì sắp có được ngôi nhà kiên cố để an tâm sinh sống khi tuổi đã cao (Ảnh: BSR).

Thấu hiểu được những khó khăn của gia đình ông Kiễn và ông Phao, cán bộ nhân viên thuộc nhà máy của BSR đã chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hai căn nhà theo mô hình nhà đại đoàn kết, đảm bảo yêu cầu kiên cố, đồng thời trao tặng các nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho hai hộ gia đình.

NMLD Dung Quất đã cử đoàn công tác phụ trách kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, làm việc với nhà thầu và địa phương để đảm bảo mỗi khoản đóng góp của người lao động được sử dụng công khai, hiệu quả và đúng mục đích.

Ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất - chia sẻ BSR luôn xem trách nhiệm đối với cộng đồng là một phần trong giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. “Chúng tôi hy vọng rằng, sự đóng góp của người lao động BSR sẽ giúp các hộ dân yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong toàn xã hội”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Ba - Phó chủ tịch UBND xã Vệ Giang - bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hỗ trợ của đơn vị này.

Ông Ba khẳng định: “Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát lần này không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở, mà còn tiếp thêm động lực để xã Vệ Giang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm trên địa bàn. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình và đưa các căn nhà vào sử dụng theo đúng kế hoạch”.

Căn nhà của gia đình ông Huỳnh Kiễn đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên dột nát, ẩm thấp vào mùa mưa (Ảnh: BSR).

Theo kế hoạch, căn nhà của ông Huỳnh Kiễn sẽ được hoàn thành sửa chữa và bàn giao vào tháng 12/2025, trong khi căn nhà của ông Nguyễn Phao sẽ hoàn thành vào đầu năm 2026.

Sau khi chương trình được triển khai, BSR sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn các hộ gia đình khó khăn khác để hỗ trợ trong những năm tiếp theo, hướng tới xây dựng chuỗi hoạt động an sinh xã hội thường xuyên và bền vững.

Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, mà còn thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ nhân viên BSR, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.