Cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với BIDV

Ngân hàng BIDV vừa đưa ra hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng tại mục “An sinh xã hội” để nhận ngay món quà tri ân với 3 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại mục “An sinh xã hội” chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV.

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu), bấm tiếp tục. Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó.

Sau khi gửi yêu cầu thành công, khách hàng chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Ngoài khoản 100.000 đồng nêu trên, với những công dân chưa có tài khoản ngân hàng, sẽ nhận thêm bộ quà tặng tiền mặt, voucher đến 630.000 đồng từ BIDV khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với tài khoản hưởng an sinh xã hội, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích và tham gia chương trình vòng quay may mắn với hàng nghìn voucher ưu đãi.

Liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.