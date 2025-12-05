Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm mua và "cất giữ" USD

Trong bối cảnh đồng nhân dân tệ (CNY) vọt lên đỉnh 14 tháng, các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật "bất thường": Gom mua USD trên thị trường giao ngay nhưng không đưa trở lại lưu thông.

Theo nguồn tin từ Reuters, động thái này được xem là nỗ lực có tính toán nhằm hạ nhiệt đà tăng nóng của đồng nội tệ. Điểm bất thường nằm ở chỗ, sau khi mua vào, các nhà băng này không thực hiện nghiệp vụ hoán đổi (swap) để đưa số USD đó quay trở lại thị trường tài chính như thông lệ, mà chọn cách "găm giữ" hoàn toàn.

Giới quan sát nhận định, việc găm giữ ngoại tệ có chủ đích này nhằm làm cho nguồn cung USD trở nên khan hiếm cục bộ. Hệ quả là chi phí vốn bị đẩy lên cao, đánh trực tiếp vào túi tiền của các nhà đầu cơ đang nắm giữ vị thế mua nhân dân tệ (chờ giá lên), buộc họ phải thận trọng hơn.

Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm mua USD (Ảnh: IT).

Một số chuyên gia tài chính cho rằng, hành động can thiệp này của các ngân hàng nhà nước không nhằm mục đích đảo ngược xu hướng tăng giá của nhân dân tệ, mà chủ yếu để điều tiết tốc độ tăng, tránh các cú sốc quá nhanh gây bất ổn cho thị trường.

Đợt gom mua USD này diễn ra đúng thời điểm đồng nhân dân tệ đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Tính đến ngày 4/12, đồng tiền này đã tăng khoảng 3,3% so với USD kể từ đầu năm và đang trên đà đạt mức tăng giá theo năm lớn nhất kể từ năm 2020. Riêng ngày 3/12, CNY đã chạm mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Mặc dù can thiệp để kìm hãm đà tăng quá nóng, nhưng thực tế đà đi lên của nhân dân tệ vẫn nhận được tín hiệu "ngầm chấp thuận" từ Bắc Kinh. Tỷ giá tham chiếu trung tâm hàng ngày liên tục được thiết lập ở mức cao hơn dự báo, cho thấy giới chức Trung Quốc muốn duy trì sự ổn định để khuyến khích quốc tế hóa đồng tiền, đồng thời tránh việc các doanh nghiệp xuất khẩu hoảng loạn mua đuổi ồ ạt.