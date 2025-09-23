Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đang sở hữu những công ty nào?

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM thông báo đã gửi thư mời cho những người tham gia MV của ban nhạc Ngũ Hổ Tướng, đề nghị đến làm việc vào ngày 23/9.

Động thái này được Công an TPHCM đưa ra trong bối cảnh MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng có ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị cho là xuất hiện một số hình ảnh liên quan trang web cá độ bất hợp pháp trên áo diễn viên, ly rượu, cảnh quay lướt giao diện trang web trên điện thoại...

Được biết, Ưng Hoàng Phúc, tên thật là Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1981), là nam ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8X, 9X. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Ưng Hoàng Phúc còn mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất và kinh doanh.

Trong đó, nam ca sĩ này từng tiết lộ về doanh nghiệp mà anh điều hành - Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc (Umedia). Công ty này được thành lập vào tháng 6/2013 với trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình.

Ngoài ra, công ty còn đăng ký nhiều ngành nghề khác, bao gồm bán buôn và bán lẻ thiết bị điện tử, linh kiện, viễn thông, đồ dùng gia đình, thực phẩm, nội thất, hàng may mặc....

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết tại thời điểm đầu năm 2021, Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc có vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Thanh góp 3,6 tỷ đồng (80% vốn), ông Nguyễn Quốc Hùng góp 900 triệu đồng (20%). Đến tháng 6/2021, phần vốn góp của ông Hùng đã được chuyển nhượng cho bà Võ Thị Cương.

Vào tháng 4/2022, Công ty tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Quốc Thanh góp 11,2 tỷ đồng và bà Cương góp 2,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, mức vốn điều lệ này vẫn không thay đổi.

Ông Nguyễn Quốc Thanh hiện là Người đại diện pháp luật, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc của Công ty. Theo bản công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp vào tháng 1/2020, công ty có 6 lao động chính thức theo kê khai thuế.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc còn là đại diện pháp luật chi nhánh Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương Showroom - Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc; chi nhánh PK Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - Công ty TNHH Truyền thông Ưng Hoàng Phúc; địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Kimkul group - Kho hàng.

Theo thông tin, showroom của công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điều trị các bệnh về cột sống như gối, ghế cũng như mỹ phẩm. Giá sản phẩm được công bố dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.