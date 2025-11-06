Cả phố Wall say sưa với AI, BofA âm thầm theo vùng đất của Buffett

Thị trường chứng khoán đang sống trong những ngày hỗn loạn. "Cơn sốt AI" tiếp tục lôi kéo hàng triệu nhà đầu tư mới, thổi bùng nỗi lo về một bong bóng đang lớn dần. Nhiều cổ phiếu tăng vọt trong một tuần chỉ để lao dốc không phanh ở tuần kế tiếp. Sự biến động giờ đây đã trở thành bối cảnh quen thuộc của phố Wall.

Trong những thời điểm thị trường tham lam tột độ như vậy, các nhà đầu tư kinh nghiệm thường tìm kiếm một mỏ neo. Và không ai phù hợp hơn "nhà hiền triết xứ Omaha" - Warren Buffett.

Triết lý đầu tư của ông, được đúc kết qua hàng thập kỷ tại đế chế Berkshire Hathaway, là biến nỗi sợ hãi thành sự kiên nhẫn. Câu nói kinh điển của ông luôn là kim chỉ nam: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực hành điều đó giữa một thị trường đang say sưa với những bữa tiệc công nghệ lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chính vì thế, một sự thay đổi tinh tế, gần như âm thầm, từ Bank of America (BofA) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới tài chính. Ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ không tổ chức họp báo rầm rộ cũng không trực tiếp réo tên Warren Buffett. Nhưng giọng điệu của họ đã thay đổi và nó mang "chất Buffett" không thể nhầm lẫn.

Warren Buffett - huyền thoại đầu tư với triết lý: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi” (Ảnh: Shutterstock).

Cú ngoặt về vùng đất giá trị

Trong báo cáo "Small/Mid Cap Factors" (Các yếu tố vốn hóa vừa và nhỏ), các chuyên gia của BofA đã đưa ra một khuyến nghị đi ngược lại xu hướng thị trường, đó là đã đến lúc các nhà đầu tư nên chuyển sự tập trung vào các cổ phiếu giá trị, thay vì chạy theo những cổ phiếu đang tăng trưởng nóng nhờ "cơn sốt AI".

Cổ phiếu giá trị (value stocks) là thuật ngữ để chỉ cổ phiếu của những công ty tốt, có nền tảng kinh doanh vững chắc nhưng đang được thị trường định giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Đây chính là những "viên ngọc bị lãng quên" mà Warren Buffett đã dành cả sự nghiệp để tìm kiếm và gặt hái thành công vang dội.

Lập luận của Bank of America dựa trên những phân tích dữ liệu sắc bén. "Chỉ báo chu kỳ kinh tế Mỹ (U.S. Regime Indicator) của chúng tôi gần đây đã chuyển sang giai đoạn phục hồi", báo cáo viết. "Và trong lịch sử, đây chính là giai đoạn mà các cổ phiếu giá trị thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (small-cap) luôn là nhóm dẫn đầu ổn định nhất".

Không chỉ dừng lại ở đó, BofA cho biết thêm rằng cổ phiếu giá trị ở nhóm vốn hóa trung bình (mid-cap) cũng đã bắt đầu cho thấy sự vượt trội, ngay cả khi các cổ phiếu tăng trưởng vẫn đang tiếp tục đà đi lên.

Ngân hàng này nhận định rằng đợt tăng giá gần đây của nhóm vốn hóa nhỏ không đến từ các cổ phiếu chất lượng cao, mà chủ yếu được thúc đẩy bởi các cổ phiếu yếu thế. Đà phục hồi này, theo họ, có thể sắp "hết hơi".

Đây chính là "lãnh địa" quen thuộc của Buffett, đó là lựa chọn những doanh nghiệp bền vững với mức giá hợp lý, trong khi đám đông đang mải mê đuổi theo những cái tên thời thượng nhưng đầy rủi ro.

Bóng hình của "nhà hiền triết" tại Bank of America

Sự tương đồng trong chiến lược này không phải là ngẫu nhiên. Warren Buffett, thông qua Berkshire Hathaway, chính là một trong những cổ đông lớn nhất của Bank of America, với tỷ lệ sở hữu có thời điểm lên tới hơn 10%. Mối liên hệ sâu sắc này khiến cho động thái của BofA càng trở nên đáng suy ngẫm.

Tuy nhiên, một chi tiết thú vị là trong vài quý gần đây, Berkshire đã giảm nhẹ tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này. Động thái đó làm dấy lên những đồn đoán: liệu Buffett có đang đánh giá lại niềm tin của mình vào BofA, hay đây chỉ đơn thuần là một hành động tái cơ cấu danh mục thông thường?

Dù câu trả lời là gì, chiến lược "ngược dòng" của BofA vẫn là một nước cờ táo bạo. Giữa lúc thị trường bị dẫn dắt bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất - một yếu tố thường có lợi cho các cổ phiếu tăng trưởng công nghệ - BofA lại đặt cược vào sự trở lại của những giá trị cơ bản.

Trớ trêu thay, chính một khảo sát do BofA thực hiện gần đây cũng cho thấy nhiều nhà quản lý quỹ đang lo ngại về một "bong bóng AI" đang hình thành. Điều này càng củng cố thêm lý do tại sao ngân hàng này lại quyết định đi theo con đường an toàn và bền vững hơn.

Bài học cho nhà đầu tư

Động thái của Bank of America có thể được xem như một lời cảnh báo tinh tế giữa bữa tiệc đầu cơ. Nó cho thấy rằng ngay cả những định chế tài chính khổng lồ nhất cũng đang chuẩn bị cho một kịch bản mà ở đó, những giá trị cốt lõi và nền tảng kinh doanh vững chắc sẽ lên ngôi, thay thế cho những cơn sốt nhất thời.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, đây là một chỉ dấu quan trọng. Thay vì bị cuốn theo nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) với các cổ phiếu công nghệ đang tăng phi mã, đây có thể là thời điểm để nhìn lại danh mục của mình và tự hỏi: Liệu mình đang đầu tư hay đang đầu cơ? Liệu mình đang mua một phần của doanh nghiệp tuyệt vời với giá hợp lý, hay chỉ đang mua một mã cổ phiếu với hy vọng sẽ bán được nó cho người khác với giá cao hơn?

Thị trường sẽ luôn có những biến động, nhưng triết lý đầu tư giá trị của Warren Buffett đã chứng minh được sự hiệu quả qua hàng chục năm. Việc Bank of America, một gã khổng lồ phố Wall, đang âm thầm đi theo con đường này là một minh chứng cho thấy sự khôn ngoan kinh điển không bao giờ lỗi thời.