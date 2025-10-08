"Cá mập" âm thầm tích trữ tiền mã hóa và cơn sốt mới ở phố Wall

Trong khi các nhà đầu tư vẫn đang say sưa với cổ phiếu công nghệ hay quỹ ETF, một cuộc cách mạng tài chính thầm lặng nhưng mạnh mẽ đang diễn ra ngay trên bảng cân đối kế toán của hàng loạt doanh nghiệp toàn cầu.

Quên đi vàng hay ngoại tệ, kho báu thế hệ mới mà các giám đốc tài chính (CFO) đang nhắm tới chính là tài sản kỹ thuật số. Từ bitcoin, ethereum cho đến cả dogecoin cuộc đua xây dựng các kho bạc kỹ thuật số (digital asset treasury) đã chính thức bắt đầu.

Hiện tại, tổng giá trị tài sản số do các doanh nghiệp này nắm giữ đã vượt mốc 133,45 tỷ USD và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không còn là một thử nghiệm táo bạo của vài kẻ liều lĩnh, điều này đã trở thành một chiến lược tài chính được cân nhắc nghiêm túc trên khắp phố Wall.

Từ "canh bạc liều lĩnh" đến chiến lược phòng thủ thiết yếu

Ý tưởng dùng tiền của cổ đông để mua một tài sản biến động mạnh như bitcoin từng bị xem là điên rồ. Nhưng giờ đây, nó đang trở thành một chiến lược phòng hộ hợp pháp và được nhiều nhân vật tầm cỡ ủng hộ.

Tỷ phú Mark Cuban, chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks, khẳng định ông "hoàn toàn ủng hộ" xu hướng này. Ông gọi tiền mã hóa là "tài sản thay thế, có thể đóng vai trò như một công cụ phòng hộ". Lập luận này đặc biệt có trọng lượng trong bối cảnh lạm phát và sự mất giá của tiền pháp định.

Tầm nhìn của Cuban được chia sẻ bởi nhiều "cá mập" khác trên thị trường. Michael Saylor, nhà sáng lập MicroStrategy (nay là Strategy), từng có phát ngôn gây sốc: "Tiền mặt chỉ là rác - một khối băng đang tan chảy".

Không chỉ nói suông, ông đã biến công ty mình thành một "gã khổng lồ" về dự trữ bitcoin, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Kể từ khi áp dụng mô hình này vào năm 2020, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 2.300%.

Ngay cả tỷ phú đầu tư huyền thoại Ray Dalio, người từng hoài nghi về crypto, cũng phải thừa nhận đồng USD đang mất giá và coi bitcoin là một "lối thoát" tiềm năng. Sức hấp dẫn của bitcoin không chỉ đến từ câu chuyện, mà còn từ những con số biết nói: tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt tới 99% trong giai đoạn 2011-2025, một hiệu suất vượt trội so với bất kỳ tài sản truyền thống nào.

Các doanh nghiệp hiện nắm giữ kho tài sản số với giá trị hơn 133 tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại (Ảnh: Coinflip).

Bên trong "kho vàng kỹ thuật số": Ai đang nắm giữ nhiều nhất?

Theo dữ liệu mới nhất, các công ty niêm yết theo mô hình DAT (Digital Asset Treasury) hiện nắm giữ tổng cộng 133,45 tỷ USD tài sản số. Đây không chỉ là việc mua và "HODL" (nắm giữ), các DAT còn là những doanh nghiệp huy động vốn để mua, quản lý và thậm chí tạo ra doanh thu từ crypto thông qua các hoạt động như cho vay, staking hay tham gia DeFi.

Bitcoin vẫn là tài sản chủ lực, có 104 công ty đang nắm giữ hơn 1 triệu BTC, trị giá khoảng 115,5 tỷ USD. Đứng đầu là Strategy của Michael Saylor với kho dự trữ khổng lồ 631.460 BTC.

Với ethereum, dù chỉ có 11 công ty công khai tích trữ, tổng lượng nắm giữ đã lên tới 3,4 triệu ETH (khoảng 15,2 tỷ USD). Điều này cho thấy sự chuyển dịch sang các tài sản nền tảng có hệ sinh thái mạnh mẽ.

Với 7 công ty nắm giữ 6,49 triệu SOL (1,46 tỷ USD), solana đang chứng tỏ sức hút nhờ tốc độ giao dịch và chi phí thấp, thu hút những doanh nghiệp muốn khám phá các ứng dụng ngoài việc lưu trữ giá trị đơn thuần.

Cuộc chơi của altcoin không chỉ dừng lại ở 3 cái tên lớn nhất. Binance coin (BNB), dogecoin (DOGE), và thậm chí các token mới nổi như hyperliquid (HYPE) hay sui (SUI) cũng đã được đưa vào bảng cân đối kế toán của một số công ty. Điều này cho thấy mức độ chấp nhận và sự trưởng thành của thị trường đang ngày càng lan rộng.

Cảnh báo từ chuyên gia

Mặc dù xu hướng dự trữ tiền số đang bùng nổ, một số nhà phân tích tin rằng giai đoạn "dễ ăn" nhất có thể đã qua. Báo cáo từ Coinbase nhận định, hiện tượng này có thể đã đạt đến "điểm bão hòa".

"Giai đoạn tăng trưởng tự nhiên đã kết thúc. Chúng ta đang bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt, nơi thành công phụ thuộc vào tầm nhìn, sự khác biệt và thời điểm. Việc sao chép chiến lược của người khác sẽ không còn hiệu quả", báo cáo nêu rõ.

Điều này có nghĩa là, các doanh nghiệp không thể chỉ đơn giản mua bitcoin và chờ giá lên. Họ cần một chiến lược rõ ràng: họ dùng crypto để chống lạm phát, để tham gia vào hệ sinh thái Web3, hay để phát triển các sản phẩm tài chính mới? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đua đường dài.

Việc các doanh nghiệp lớn đưa tiền mã hóa vào kho dự trữ đã vượt qua ranh giới của một thử nghiệm táo bạo để trở thành một chiến lược tài chính được cân nhắc nghiêm túc. Nó phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức về giá trị, rủi ro và vai trò của tài sản kỹ thuật số trong nền kinh tế hiện đại.

Cơn sốt có thể hạ nhiệt, nhưng cánh cửa dẫn đến một thế hệ "kho bạc mới" đã mở ra và không một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào có thể làm ngơ.