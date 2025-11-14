Bộ trưởng Tài chính bang Victoria, Australia làm việc cùng Nutifood

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Nutifood và ViPlus Dairy chia sẻ về hành trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong việc đồng sáng lập thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu GippsNature.

Đoàn công tác Chính quyền bang Victoria còn có ông Matt Carrick - Tổng Thư ký Bộ Việc làm, Kỹ năng, Công nghiệp và Phát triển kinh tế vùng; ông Kieran Barns-Jenkins - Chánh Văn phòng ông Danny Pearson; ông Trent Davies - Giám đốc Phòng Xúc tiến thương mại đầu tư khu vực Đông Nam Á; bà Naïla Mazzucco - Ủy viên cấp cao phụ trách khu vực Đông Nam Á; bà Doãn Liêu An – Trưởng phòng Xúc tiến thương mại đầu tư, Chính quyền Bang Victoria.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia ngày càng mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng. Cột mốc Nutifood và ViPlus Dairy đồng sáng lập liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, đồng kiến tạo thương hiệu GippsNature, đã tiên phong tạo ra mô hình hợp tác kinh tế đầy tiềm năng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Danny Pearson cùng Phái đoàn cũng tham quan Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D) và Phòng Livestream thương mại điện tử của Nutifood, qua đó tìm hiểu năng lực nghiên cứu cũng như chiến lược tiếp cận thị trường hiện đại của thương hiệu.

Đại diện Nutifood - ông Trần Bảo Minh chia sẻ về vai trò của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tại Nutifood (Ảnh: Nutifood).

Hành trình đưa thương hiệu dinh dưỡng Úc GippsNature đến Việt Nam

Tháng 5 tại Melbourne, Nutifood và ViPlus Dairy - doanh nghiệp sữa hơn 130 năm tuổi của Úc - đã thành lập liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia trước sự chứng kiến của chính phủ hai nước.

Đến tháng 10, thương hiệu dinh dưỡng quốc tế GippsNature và sản phẩm chiến lược đầu tiên là GippsNature Organic A2 chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Bộ trưởng Danny Pearson đánh giá cao mô hình hợp tác giữa Nutifood và ViPlus Dairy, biểu trưng cho tinh thần kết nối cùng phát triển của hai quốc gia Việt Nam - Australia.

Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và kỳ vọng liên doanh ViPlus Nutritional Australia sẽ đạt được những kết quả ấn tượng, trở thành hình mẫu hợp tác kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy thương mại, xuất khẩu, cũng như tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ngài Danny Pearson - Bộ trưởng Kinh tế và Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính Victoria, đã có bài phát biểu trong chuyến thăm tới Nutifood (Ảnh: Nutifood).

Tầm nhìn đưa GippsNature vươn ra toàn cầu trong 3 năm tới

Tại buổi gặp gỡ, Chính quyền bang Victoria cùng Ban lãnh đạo Nutifood và ViPlus Dairy đã trao đổi về lộ trình hợp tác cũng như chiến lược phát triển toàn cầu của GippsNature trong 3 năm tới.

Liên doanh đặt mục tiêu đạt doanh thu 33 triệu USD vào năm 2026 và 130 triệu USD vào năm 2028. Kế hoạch mở rộng thị trường đến khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Indonesia, Campuchia, Thái Lan…) và một số nước Trung Đông.

Đại diện Nutifood và ViPlus Dairy chia sẻ về mục tiêu phát triển của liên doanh ViPlus Nutritional Australia trong 3 năm tới (Ảnh: Nutifood).

Bên cạnh đó, GippsNature sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới, tập trung vào sữa công thức cao cấp và sản phẩm dinh dưỡng phù hợp từng giai đoạn độ tuổi từ trẻ nhỏ, người trưởng thành cho đến người cao tuổi. Mỗi sản phẩm đều phát triển dựa trên triết lý “thuận tự nhiên”, củng cố bởi nền tảng khoa học hiện đại.

Ngoài tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 3 triệu USD (70% từ Nutifood và 30% từ ViPlus Dairy) cho liên doanh, Nutifood cũng đã đầu tư thêm khoảng 230 triệu USD (tương đương 6.000 tỷ VND) để mở rộng trang trại và nhà máy tại Gia Lai, phát triển dây chuyền sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn dưới thương hiệu GippsNature và công thức chuẩn Úc.

Ông Jon McNaught - Tổng giám đốc Điều hành ViPlus Dairy - không chỉ bày tỏ tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Nutifood, mà còn chia sẻ những giá trị đồng điệu giữa hai đối tác: “Song hành cùng khía cạnh kinh doanh bền vững, Nutifood và ViPlus Dairy sẽ đẩy mạnh các hoạt động đóng góp giá trị vào kinh tế và xã hội cho địa phương.

Liên doanh quốc tế được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vùng Gippsland, cũng như thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công thức dinh dưỡng với các trường đại học hàng đầu tại thành phố Melbourne".

Ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood - cũng mong muốn liên doanh sẽ tạo ra những tác động tích cực: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong của bang Victoria trong lĩnh vực nông nghiệp và dinh dưỡng toàn cầu.

Thông qua liên doanh này, Nutifood mong muốn cùng Victoria thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, đồng thời kiến tạo các giá trị dinh dưỡng bền vững, góp phần đưa Việt Nam và Australia tiến xa hơn trên bản đồ thực phẩm - dinh dưỡng thế giới”.

Đại diện Nutifood - ông Trần Bảo Minh - phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao đổi (Ảnh: Nutifood).

ViPlus Nutritional Australia là liên doanh quốc tế giữa Nutifood (Việt Nam) và ViPlus Dairy (Australia).

Ngoài kết hợp thế mạnh về nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất hiện đại của Australia với hiểu biết sâu sắc về nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng từ Nutifood, liên doanh đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu cùng các trường đại học hàng đầu tại Melbourne, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.