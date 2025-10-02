Bộ Tài chính đề xuất giám đốc công an tỉnh được phạt vi phạm bảo hiểm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 174/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cơ quan soạn thảo nhận định, một số nội dung chi tiết tại Nghị định 174 đã phát sinh bất cập, theo đó cần được sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Người dân đưa đơn tố cáo một hãng bảo hiểm nhân thọ tới công an TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.