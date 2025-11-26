Bộ Tài chính: Đang huy động 8 triệu tỷ đồng vốn dành cho phát triển xanh

Tại phiên đối thoại với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 chiều 26/11 tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đã có nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện bộ tiêu chí doanh nghiệp xanh để hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia và năng lực thực tế của cộng đồng doanh nghiệp.

Đẩy nhanh xây dựng tiêu chí chuyên biệt cho doanh nghiệp xanh

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính trước đây đã tham mưu ban hành bộ tiêu chí tăng trưởng xanh gồm 72 tiêu chí đánh giá mức độ xanh đối với các lĩnh vực khác nhau như môi trường, vận tải, logistics… Bộ tiêu chí này về cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn của EU.

Tuy nhiên, để áp dụng trực tiếp đối với doanh nghiệp, từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến huy động vốn, cần có bộ tiêu chí đánh giá chuyên biệt dành cho doanh nghiệp xanh. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm đưa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đi sâu vào từng doanh nghiệp và trở thành một phần trong quá trình vận hành của họ.

Để hoàn thiện bộ tiêu chí này, ông cho biết, Bộ Tài chính đang triển khai hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin nhằm hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ việc đánh giá chính xác đặc thù, quy mô và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh.

Thứ hai, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan để thiết kế những hỗ trợ trước mắt thông qua các cơ chế và chính sách hiện hành, như Nghị quyết 198/2025/QH15 về hỗ trợ lãi suất 2% hay các quy định huy động nguồn tài chính xanh theo pháp luật môi trường.

Nhu cầu tài chính cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam vào mức 28 tỷ USD đến năm 2030

Phiên thảo luận chiều 26/11 (Ảnh: BTC).

Theo báo cáo cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), tại thời điểm xây dựng báo cáo, nhu cầu tài chính phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam đến năm 2030 dự kiến ở mức khoảng 28 tỷ USD. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thời gian qua đã cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường huy động và phân bổ nguồn lực.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, từ năm 2023 đến nay, Bộ có 2 nhóm nhiệm vụ nổi bật.

Thứ nhất là thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết năm 2024, tổng giá trị trái phiếu xanh doanh nghiệp phát hành dự kiến đạt 1,2 tỷ USD. Riêng trong thời điểm Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục tham gia thị trường này, bao gồm các tập đoàn, ngân hàng như BIDV, Vingroup…

Thứ hai, phát triển tín dụng xanh. Đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng xanh đạt xấp xỉ 700.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2023 và chiếm gần 6% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng. Mức tăng trưởng này tích cực, cho thấy hệ thống tài chính - tín dụng đang từng bước mở rộng nguồn vốn dành cho các hoạt động thân thiện môi trường.

Ngoài 2 nguồn lực quan trọng trên, ngân sách Nhà nước cũng đóng vai trò đáng kể thông qua nhiều cơ chế như hỗ trợ lãi suất, đầu tư trực tiếp, và hợp tác công - tư (PPP).

Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu dự kiến hơn 8 triệu tỷ đồng, bao gồm ngân sách trung ương và địa phương. Nguồn lực này sẽ tập trung cho các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững như phát triển giao thông đô thị xanh - thông minh, đầu tư hạ tầng môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Trong đó, TPHCM là một trong những địa phương được bố trí nguồn lực cho các dự án động lực.