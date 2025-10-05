Bộ Tài chính công bố tin mới nhất về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều nay (5/10), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05, Bộ đã ban hành kế hoạch chi tiết, tập trung vào việc xây dựng các quy định cụ thể để triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị soạn thảo chính sách thuế, phí, lệ phí cho giao dịch tài sản mã hóa; đồng thời xây dựng quy định kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các đối tượng liên quan.

Đặc biệt, Bộ đang xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để phục vụ quá trình xem xét, cấp phép và phê duyệt hoạt động trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: VGP).

Về số lượng doanh nghiệp đề xuất tham gia, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có doanh nghiệp nào gửi đề xuất chính thức. Tuy nhiên, Bộ đã nắm được thông tin về một số doanh nghiệp đang triển khai và chuẩn bị cho hoạt động này, bao gồm việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Các doanh nghiệp này đã làm việc ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi về công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, năng lực tài chính... Phía Bộ cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.

Về số lượng cụ thể, ông Chi bày tỏ kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng tối đa chỉ cấp phép cho 5 doanh nghiệp theo quy định thí điểm.

Ông cho biết các bên liên quan đang nỗ lực triển khai nhanh nhất có thể để sớm có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và hoạt động trong lĩnh vực này trên thị trường.

"Tôi mong việc này sẽ đến sớm hơn trước thời điểm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào việc chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.