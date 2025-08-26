Bộ sưu tập quà trung thu Maison Luxury: Nghệ thuật gửi trao yêu thương đầy tinh tế

Maison Luxury - Khác biệt từ chất lượng, độc bản từ hương vị

Giữa thị trường bánh Trung Thu ngày càng cạnh tranh, Maison Luxury kiên định thể hiện chất riêng trong từng khâu sản xuất. Thương hiệu xác định mỗi chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn là một tác phẩm gói trọn sự tinh tế, từ nguyên liệu, công thức chế biến đến thiết kế bao bì. Theo đó, nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu chí khắt khe về chất lượng và độ an toàn như sử dụng mật ong nguyên chất thay cho đường tinh luyện, các loại hạt và trái cây nhập khẩu kết hợp nguyên liệu thuần Việt.

Maison Luxury ghi dấu ấn nhờ hương vị khác biệt và thiết kế tinh tế (Ảnh: Maison Luxury).

Hướng đến tiêu chí sức khỏe nhưng không làm mất đi hương vị truyền thống, công thức giảm đường, hạn chế dầu mỡ, hạn chế tối đa sử dụng chất bảo quản từ các chuyên gia của thương hiệu giúp người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu thưởng thức đa dạng vị bánh mà vẫn đảm bảo chế độ ăn lành mạnh. Ngoài đậu xanh trứng muối, thập cẩm quen thuộc, Maison Luxury còn sáng tạo các loại nhân độc bản như trà ô long xoài, socola Lava macca, hồng táo, cam vàng, việt quất... mang tới khẩu vị hòa quyện giữa tinh hoa ẩm thực Việt và nguyên liệu độc đáo, khác biệt.

Thiết kế bao bì cũng là yếu tố giúp Maison định vị trong phân khúc cao cấp. Thương hiệu sử dụng giấy mỹ thuật chất lượng cao, áp dụng kỹ thuật in hiện đại, từ dập nổi, ép nhũ đến tạo hiệu ứng bề mặt hoàn thiện tỉ mỉ. Mỗi hộp quà như một phiên bản giới hạn, vừa mang giá trị nghệ thuật vừa thể hiện dấu ấn cá nhân. Với những khách hàng có đơn hàng lớn, Maison Luxury cung cấp dịch vụ thiết kế bao bì riêng, logo của doanh nghiệp được in nổi 3D miễn phí trên cả vỏ hộp và túi, miễn phí bánh mẫu và miễn phí giao hàng toàn quốc.

Bánh Trung Thu Maison có công thức giảm đường, hạn chế dầu mỡ, hạn chế tối đa sử dụng chất bảo quản từ các chuyên gia, cho trải nghiệm hương vị thuần khiết, nguyên bản, tốt cho sức khỏe (Ảnh: Maison Luxury).

Bộ sưu tập bánh trung thu nghệ thuật mùa trăng 2025

Trong mùa Trung Thu 2025, Maison Luxury mang tới đa dạng lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu về một quà tặng không chỉ mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc mà còn có giá trị ẩm thực hàng đầu. Trong đó, 3 thiết kế Bảo Diệp, Thu Phong và Bình An là điểm nhấn của Maison Luxury, hội tụ đầy đủ tinh thần sáng tạo và phong cách sang trọng của thương hiệu.

Bảo Diệp lấy cảm hứng từ lá bạch quả, biểu tượng của trường thọ, bình an và trí tuệ. Hình ảnh lá được thể hiện đa sắc với gam vàng mơ, đỏ cam xen xanh lam trầm, hòa quyện thành một bức tranh mùa thu nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Nền hộp màu be thanh lịch làm nổi bật họa tiết, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa cổ điển. Cấu trúc hai tầng gọn gàng, chắc chắn cho phép đựng nhiều loại bánh và quà tặng kèm. Khi mở hộp, người nhận cảm nhận được sự chỉn chu từ hoa văn đến bố cục sắp xếp.

Tên gọi “Bảo Diệp” với “Bảo” là quý báu, “Diệp” là chiếc lá cũng là cách người tặng gửi gắm lời chúc may mắn, hạnh phúc và trường tồn tới người nhận.

Cấu trúc hai tầng gọn gàng, vừa hiện đại vừa cổ điển của hộp quà Bảo Diệp tạo ấn tượng sâu sắc tới người nhận quà (Ảnh: Maison Luxury).

Nếu Bảo Diệp mang nét dịu dàng, Thu Phong lại rực rỡ và ấn tượng. Lớp vỏ ngoài tái hiện cảnh mặt trời đỏ rực vươn lên từ dãy núi xanh lam trùng điệp, hai bên là hàng cây vươn cao đón ánh sáng. Các chi tiết dập nổi, ép nhũ được xử lý tinh xảo, phối hợp bảng màu đậm chất thu, vừa ấm áp vừa trang nhã. Bên trong, lớp đỏ nhung và xanh sang trọng điểm xuyết chim én và cành lá ép kim - biểu tượng của sự đoàn viên và may mắn.

Thu Phong là lựa chọn phù hợp cho cả quà tặng gia đình lẫn đối tác, khách hàng, vừa gửi gắm tình cảm, vừa thể hiện sự trân trọng.

Thu Phong là biểu tượng của sự đoàn viên và may mắn (Ảnh: Maison Luxury).

Bình An mang đến cảm giác yên bình và phúc lành đúng như tên gọi. Lấy cảm hứng từ triết lý phương Đông, hộp khắc họa dãy núi trập trùng dưới ánh trăng tròn - biểu tượng của sự trường tồn - cùng hình ảnh đàn chim bay về tổ, gợi nhắc khoảnh khắc đoàn tụ. Hai phiên bản màu đỏ và xanh lần lượt tượng trưng cho thịnh vượng, cát tường và sự bình yên, sâu lắng.

Được chế tác từ chất liệu cao cấp, hoàn thiện tỉ mỉ trong từng chi tiết, Bình An không chỉ là món quà tinh tế mà còn là thông điệp: “Mong những điều tốt đẹp nhất luôn bên bạn và gia đình".

Hộp bánh Bình An như lời chúc một mùa trăng hạnh phúc bình yên cho mỗi người, mỗi gia đình (Ảnh: Maison Luxury).

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thiết kế ấn tượng khác như Ngư Nguyệt với hình ảnh cá Koi bơi dưới trăng, biểu trưng cho kiên trì, may mắn và thịnh vượng, được thể hiện bằng kỹ thuật in nổi và ép nhũ tinh xảo; Trường An mang gam đỏ sang trọng cùng họa tiết cổng chùa và ánh trăng, gợi cảm giác thanh bình vĩnh cửu. Đoàn Viên gợi ký ức tuổi thơ qua hình ảnh làng quê 3D trên nền giấy mỹ thuật nhập khẩu, khơi gợi sự ấm áp và thân thương; Hạc Vũ là bức tranh mùa thu lãng mạn với ánh trăng sáng rực, đàn hạc trắng sải cánh giữa trời xanh thẳm và rừng thu vàng cam; Nguyệt Thụ kết hợp tông đen - đỏ quyền lực với ánh vàng kim sang trọng, biểu trưng cho gắn kết bền chặt; hay Hồng Thanh với hình ảnh cành hồng trĩu quả trên nền trắng ngà, tượng trưng cho no đủ và phúc lộc...

Maison cũng dành riêng nhiều thiết kế với các phong cách thiết kế hộp đựng đa dạng như LaCasta kết hợp hiện đại với nét Á Đông, gam đỏ đô sang trọng và cấu trúc hai tầng chắc chắn; Cúc Viên mang sự gần gũi của vườn hoa cúc cùng thiết kế hộp túi xách tiện lợi; Dạ Thảo sử dụng chất liệu giả da nhập khẩu cao cấp, họa tiết 3D ép nhũ tinh xảo, toát lên phong thái thượng lưu. Bộ đôi Hoàng Yến và Yến Linh gây chú ý với họa tiết chim yến bay lượn, tượng trưng cho đoàn viên và khởi đầu mới, phù hợp làm quà tặng cao cấp cho người quan trọng.

Bánh Trung Thu Maison không đơn thuần là món quà trao tay, mà còn là lời chúc được gửi gắm đầy trân trọng (Ảnh: Maison Luxury).

Sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ hương vị đến hình thức, từ chất liệu đến thông điệp, bánh Trung Thu Maison không chỉ đơn thuần là món quà trao tay, mà là phương tiện kết nối, là lời chúc được gửi gắm bằng cả sự trân trọng và tinh tế. Mỗi chiếc bánh, mỗi thiết kế đều hướng đến mục tiêu giúp người trao và người nhận cùng chia sẻ một mùa trăng đoàn viên trọn vẹn và đáng nhớ.