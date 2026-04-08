Bộ Công Thương đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo dự thảo, khung giờ cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12 sẽ là từ 14h đến 19h trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

Từ tháng 5 đến tháng 8, khung giờ cao điểm từ 14h30 đến 16h30 và từ 19h30 đến 22h30 trong các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Ngày chủ nhật sẽ không có giờ cao điểm. Trong khi đó, khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả ngày trong tuần.

Khung giờ bình thường áp dụng cho các khung giờ còn lại trong ngày (13 giờ/ngày đối với các ngày từ thứ hai đến thứ bảy và 18 giờ/ngày đối với chủ nhật).

Các khung giờ sử dụng điện sẽ là căn cứ để tính giá điện. Thông thường, giờ cao điểm sẽ có mức giá cao nhất trong khi giờ thấp điểm có mức giá thấp nhất.

Như vậy, dự thảo mới đã thay đổi so với quy định cũ khi điều chỉnh các khung giờ này theo hướng linh hoạt hơn, bám sát thực tế vận hành hệ thống điện, đặc biệt xét đến sự gia tăng của điện mặt trời và điện gió.

Người dân kiểm tra đồng hồ đo điện tiêu thụ tại nhà trọ cho thuê (Ảnh: Tiên Phong).

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia là cần thiết do bối cảnh vận hành đã có nhiều thay đổi so với quy định từ năm 2014.

Từ năm 2019, sự gia tăng nhanh của điện mặt trời, điện gió cùng với thay đổi trong cơ cấu phụ tải khi điện công nghiệp tăng mạnh và điện sinh hoạt giảm đã làm biến đổi rõ rệt quan hệ cung cầu điện. Do đó, cần điều chỉnh khung giờ để phản ánh đúng thực tế.

Đồng thời, cơ chế giá điện theo giờ sẽ khuyến khích người dùng chuyển dịch tiêu thụ sang giờ thấp điểm, góp phần giảm áp lực giờ cao điểm, tối ưu sử dụng năng lượng và nâng cao hiệu quả hệ thống.

Việc này cũng giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn, hạn chế quá tải hoặc dư thừa công suất, đồng thời tạo động lực phát triển lưu trữ điện để tận dụng tốt nguồn năng lượng tái tạo.

Việc xác định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia cần dựa trên dữ liệu thực tế về công suất phụ tải, đồng thời xem xét tác động của điện mặt trời.

Biểu đồ phụ tải điển hình được xây dựng theo nhiều yếu tố như ngày làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ; theo mùa khô - mùa mưa; theo từng tháng trong năm và theo các nhóm phụ tải. Về cơ cấu, phụ tải được chia thành 6 nhóm, trong đó công nghiệp (khoảng 51%) và sinh hoạt (khoảng 33%) chiếm tỷ trọng lớn nhất, ảnh hưởng chủ yếu đến biểu đồ phụ tải chung.