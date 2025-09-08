Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng bị nhấn mạnh nợ quá hạn 259 tỷ đồng

Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,6 tỷ đồng, giảm nhẹ với cùng kỳ năm ngoái.

Từng nổi trội và thu về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, bức tranh kinh doanh của Bkav Pro thời gian gần đây có phần giảm sút. Giai đoạn 2022-2023, lợi nhuận công ty giảm mạnh từ 99 tỷ đồng còn 39 tỷ đồng. Năm 2024, con số tiếp tục giảm một nửa.

Tính đến 30/6 năm nay, tổng tài sản của Bkav Pro ở mức gần 614 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là hơn 264 tỷ đồng. Nợ phải trả đang vào mức 350 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm gần 162,5 tỷ đồng.

Trong báo cáo, kiểm toán cũng đưa ra kết luận ngoại trừ về việc tại thời điểm 30/6/2025, đối với khoản vay Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo điều khoản hợp đồng, công ty phải thanh toán tiền phạt chậm trả tính trên số nợ gốc quá hạn.

Tuy nhiên, công ty chưa ghi nhận khoản tiền phạt chậm trả theo hợp đồng nêu trên do hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc về vấn đề này. Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "chi phí tài chính" và các khoản mục có liên quan khác được trình bày trên báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty.

Tình hình tài chính Bkav Pro (Ảnh chụp màn hình văn bản trên HNX).

Kiểm toán cũng nhấn mạnh, tại ngày 30/6, công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 259,16 tỷ đồng .

Tại ngày 1/1/2025, công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 90,51 tỷ đồng.

Bkav Pro được thành lập ngày 12/3/2019 với số vốn đăng ký là 120 tỷ đồng. Hiện tại, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Tử Quảng. Bkav Pro là công ty phụ trách phát hành phần mềm của Tập đoàn Bkav.

Còn Bkav được thành lập từ năm 2003, chuyên hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thông minh.

Tên tuổi doanh nghiệp này gắn với phần mềm duyệt virus giai đoạn 1995-2001, sau đó tiếp tục gây chú ý khi là thương hiệu Việt Nam hiếm hoi vẫn theo đuổi giấc mơ làm smartphone Made in Vietnam với sản phẩm Bphone. Ông Nguyễn Tử Quảng hiện là người sáng lập Bkav kiêm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc của Bkav.