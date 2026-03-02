Bitcoin lượn sóng vì Trung Đông, SpaceX ôm lỗ lớn trước thềm IPO

Cuối tuần qua, khi toàn bộ các thị trường tài chính truyền thống đóng cửa nghỉ ngơi, không gian tiền mã hóa trở thành chiếc hàn thử biểu duy nhất đo lường tâm lý của giới đầu tư toàn cầu.

Theo ghi nhận từ chuyên trang CryptoPotato, thị trường tiền mã hóa vừa trải qua những giờ phút biến động dữ dội nhất kể từ đầu năm. Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo loạt động thái đáp trả quy mô khu vực.

Biến động dữ dội trên thị trường tiền mã hóa vẫn chưa hạ nhiệt khi bitcoin vừa tăng vọt lên 67.000 USD sau khi có lúc lao xuống 63.000 USD sau cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran (Ảnh: The Cryptonomist).

Cú lượn siêu tốc của dòng vốn giữa biến động địa chính trị

Ngay khi tin tức nổ ra, bitcoin đã rơi tự do từ 66.000 USD xuống vùng 63.000 USD chỉ trong vòng vài phút sau cuộc không kích, thổi bay hàng tỷ USD vốn hóa của hàng loạt altcoin.

Tuy nhiên, thị trường đã có pha "quay xe" ngoạn mục ngay trong ngày Chủ nhật. Khi các nguồn tin tức quốc tế và truyền hình nhà nước Iran rò rỉ báo cáo về việc Lãnh tụ Tối cao của quốc gia này qua đời, giới giao dịch lập tức định giá lại rủi ro. Sự kiện này được giới đầu tư diễn giải như một tín hiệu cho thấy xung đột có thể hạ nhiệt và kết thúc sớm hơn dự kiến.

Cùng với phát ngôn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông có thể dàn xếp tình hình trong vài ngày nếu Iran thu hẹp chương trình hạt nhân, dòng tiền bắt đầu ồ ạt bắt đáy. Bitcoin bật tăng 5%, xuyên thủng mốc 67.000 USD và đang nhăm nhe thử thách vùng kháng cự quan trọng 68.000 USD. Tổng vốn hóa thị trường tiền số nhanh chóng phục hồi lên mức 2,31 nghìn tỷ USD.

Đáng chú ý, đà phục hồi này không chỉ đến từ sự hưng phấn của dòng vốn cá nhân mà còn được nâng đỡ vững chắc bởi các tay chơi thể chế. Bất chấp những tin tức vĩ mô giật gân, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn ghi nhận dòng tiền vào lên tới 787 triệu USD chỉ trong tuần cuối tháng 2, dẫn đầu là quỹ IBIT của BlackRock.

Đồng thời, vàng cũng lập đỉnh lịch sử trên 5.278 USD, cho thấy giới đầu tư đang duy trì một trạng thái danh mục đan xen phức tạp: vừa tích lũy tài sản rủi ro, vừa găm giữ hầm trú ẩn an toàn.

Lộ diện "bóng ma" sổ sách của SpaceX trước thềm IPO

Giữa lúc giá bitcoin nhảy múa theo nhịp đập địa chính trị, một "gã khổng lồ" công nghệ đang phải âm thầm chịu đựng những áp lực tài chính không nhỏ. Theo nguồn tin từ Bloomberg, SpaceX - công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk - đang gấp rút chuẩn bị nộp hồ sơ IPO bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngay trong tháng 3 này.

Thương vụ dự kiến niêm yết vào tháng 6, được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử với mức định giá lên tới 1.750 tỷ USD và quy mô huy động 50 tỷ USD. Thế nhưng, ẩn sâu trong bộ hồ sơ S-1 sắp công bố lại là một điểm nghẽn đầy rủi ro mang tên bitcoin.

Dữ liệu phân tích từ Arkham Intelligence cho thấy, thông qua 43 địa chỉ lưu ký tại Coinbase Prime, SpaceX đang nắm giữ nguyên vẹn 8.285 bitcoin. Vào thời điểm tháng 12 năm ngoái, khi bitcoin giao dịch quanh mốc 92.500 USD, khối tài sản này trị giá tới 780 triệu USD. Tuy nhiên, trước các nhịp điều chỉnh liên tục của thị trường trong quý đầu năm 2026, giá trị danh mục này hiện đã teo tóp xuống chỉ còn khoảng 545 triệu USD.

Như vậy, SpaceX đã "bốc hơi" 235 triệu USD trên giấy tờ chỉ trong vòng ba tháng, dù hãng không hề bán ra bất kỳ đồng tiền số nào. Theo quy định kế toán nghiêm ngặt dành cho công ty đại chúng, sự biến động này bắt buộc phải được ghi nhận vào hồ sơ S-1 và các báo cáo lợi nhuận hàng quý sau khi IPO.

Khoản nắm giữ 780 triệu USD trước đây của SpaceX nay giảm còn khoảng 545 triệu USD do giá lao dốc trước khi công ty nộp hồ sơ IPO (Ảnh: Coinfomania).

Giới phân tích tài chính lưu ý rằng, tình huống này gợi nhớ lại chính bài học nhãn tiền từ Tesla. Hãng xe điện từng vướng vào vô số rủi ro truyền thông khi liên tục ghi nhận các khoản lỗ hàng trăm triệu USD do bitcoin biến động, làm lu mờ đi hiệu quả của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dù SpaceX dường như áp dụng chiến lược "nắm giữ xuyên chu kỳ" thay vì lướt sóng, việc phải phơi bày khoản lỗ sổ sách khổng lồ ngay trong lần đầu "chào sân" đại chúng chắc chắn sẽ là một bài toán hóc búa đối với đội ngũ lãnh đạo.

Khép lại một cuối tuần "đứng tim", đà phục hồi chớp nhoáng của thị trường tiền mã hóa vẫn bị giới phân tích đánh giá là một phép thử mỏng manh về thanh khoản.

"Chỉ khi các thị trường truyền thống mở cửa trở lại, phản ứng dây chuyền từ giá dầu, chứng khoán toàn cầu cùng những diễn biến vĩ mô mới nhất tại Mỹ mới thực sự đưa ra phán quyết cuối cùng: liệu dòng vốn rủi ro sẽ tiếp tục thăng hoa, hay buộc phải ngậm ngùi lui về thế phòng ngự", một chuyên gia giao dịch nhận định.