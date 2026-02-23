Bitcoin giảm sốc, loạt nhà đầu tư "cháy" tài khoản

Giá bitcoin giảm gần 5%, lùi sát 64.300 USD sau loạt phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế quan. Đà lao dốc kéo theo làn sóng thanh lý khoảng 450 triệu USD, khiến hơn 135.000 tài khoản giao dịch bị “cháy” chỉ trong 24 giờ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới một lần nữa đánh mất mốc 65.000 USD. Theo Bloomberg, trong phiên 23/2, bitcoin có thời điểm mất tới 4,8%, xuống vùng giá thấp nhất kể từ ngày 6/2. Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền số khác cũng chịu áp lực khá mạnh. Ether - đồng tiền số lớn thứ hai thị trường - cũng giảm 5,2%.

Biến động mạnh khiến thị trường phái sinh rung lắc dữ dội. Dữ liệu cho thấy tổng giá trị các vị thế hợp đồng tương lai bị thanh lý lên tới 450 triệu USD trong vòng 24 giờ, với 135.390 tài khoản bị đóng bắt buộc.

Áp lực bán gia tăng sau khi giới chức Mỹ ngày 22/2 khẳng định các thỏa thuận thương mại đã đàm phán vẫn có hiệu lực, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế.

Loạt tài khoản giao dịch bitcoin bị cháy (Ảnh: GT)

Trước đó, trong bài đăng ngày 21/2 trên mạng xã hội, ông Trump cho biết sẽ nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15% - cao hơn so với thông báo đưa ra một ngày trước đó. Thông tin này làm gia tăng lo ngại về bất ổn kinh tế, khiến đồng USD và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt suy yếu trong phiên đầu giờ tại châu Á.

Nhà phân tích Maartun của công ty tài chính CryptoQuant từng cho rằng năm 2025 đánh dấu một giai đoạn “tái phân phối lớn”, khi bitcoin dần chuyển dịch từ tay các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn sang nhóm nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Dựa trên các mô hình chu kỳ trước đây, vùng đáy tiềm năng được ước tính quanh 55.000 USD. Điều này đồng nghĩa dư địa tăng mạnh trong ngắn hạn có thể không còn quá rộng, khi quá trình tái cơ cấu dòng tiền vẫn đang diễn ra.

Ở góc độ tâm lý, dữ liệu mới từ Google Trends ghi nhận mức độ hoảng loạn tập trung chủ yếu tại Mỹ. Trong tháng 2, lượng tìm kiếm liên quan đến “bitcoin zero” tại Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất lịch sử, trong bối cảnh đồng tiền số này đã mất hơn 50% giá trị so với đỉnh tháng 10 năm ngoái và giảm gần 60.000 USD.

Các chuyên gia cho rằng thị trường tiền số vẫn ở trạng thái nhạy cảm. Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhận định nhà đầu tư đang theo dõi sát vùng hỗ trợ 60.000 USD trong bối cảnh rủi ro vĩ mô gia tăng, từ căng thẳng địa chính trị tại Iran đến thay đổi bất ngờ trong chính sách thuế của Mỹ.

Trong khi đó, Rachael Lucas, nhà phân tích tại BTC Markets, đánh giá mốc 65.000 USD đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu bitcoin xuyên thủng ngưỡng này một cách rõ ràng, vùng 60.000 USD có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Ngược lại, phe mua cần đưa giá trở lại trên 70.000 USD để cải thiện tâm lý thị trường.