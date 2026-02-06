Bitcoin bốc hơi 50%, thủng mốc 63.000 USD: Cú sập lớn nhất 4 năm

Theo dữ liệu cập nhật từ CoinDesk, bitcoin (BTC) đã có thời điểm rơi xuống dưới mốc 63.000 USD trong phiên giao dịch chiều tại Mỹ (rạng sáng 6/2 giờ Việt Nam). Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Đáng báo động hơn, cú rơi này đồng nghĩa với việc bitcoin đã mất khoảng 50% giá trị so với đỉnh lịch sử 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái.

Diễn biến ngày 5/2 (giờ Mỹ) đang hướng tới việc xác lập kỷ lục buồn: Phiên giảm điểm mạnh nhất trong ngày kể từ sự kiện sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào tháng 11/2022. Khi đó, cú sốc FTX đã khiến BTC mất 14,3% chỉ trong một ngày. Hiện tại, với mức giảm hơn 10% trong vòng 24 giờ, nỗi ám ảnh năm xưa đang ùa về với các nhà đầu tư.

Bitcoin giảm hơn 10% trong 24 giờ qua, rơi xuống vùng 63.000 USD, hướng tới mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ cú sập FTX tháng 11/2022 (Ảnh: Invezz).

Tuy nhiên, cơn bão không chỉ khu trú ở thị trường tiền số. Một hiệu ứng domino đang lan rộng ra các tài sản khác. Giá bạc đã lao dốc tới 14% chỉ trong một ngày, hiện thấp hơn gần 40% so với đỉnh tuần trước. Ngay cả vàng - tài sản vốn được coi là "vịnh tránh bão" - cũng chịu áp lực điều chỉnh, giảm hơn 2% về quanh mốc 4.850 USD/ounce.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhóm cổ phiếu công nghệ và các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng "đỏ lửa". Cổ phiếu của Coinbase, MicroStrategy hay các công ty đào coin như Marathon Digital đều ghi nhận mức giảm trên 10%. Điều này cho thấy tâm lý hoảng loạn đang bao trùm lên diện rộng.

Vỡ mộng "vàng kỹ thuật số" và thuyết âm mưu của "big short"

Tại sao bitcoin lại sập mạnh đến thế giữa bối cảnh thế giới đầy bất ổn?

Theo phân tích từ tờ CNN, bitcoin đang mất đi vị thế "vàng kỹ thuật số" mà phe ủng hộ tiền số vẫn thường ca tụng. Năm 2026 mở màn với hàng loạt căng thẳng địa chính trị leo thang, từ các tuyên bố cứng rắn của Nhà Trắng đối với Iran, Venezuela cho đến những bất đồng thương mại với các đồng minh. Theo lý thuyết cũ, đây là "mảnh đất màu mỡ" để bitcoin bứt phá.

Nhưng thực tế dòng tiền đang tháo chạy khỏi bitcoin để tìm đến sự an toàn tuyệt đối của vàng vật chất (dù vàng có phiên điều chỉnh ngắn hạn, nhưng đã tăng 24% từ tháng 10). Sự phân kỳ này cho thấy bitcoin vẫn đang hành xử như một tài sản rủi ro hơn là một tài sản trú ẩn an toàn.

Michael Burry, nhà đầu tư huyền thoại được biết đến qua bộ phim The Big Short, mới đây đã đưa ra một nhận định thú vị trên Substack. Ông cho rằng sự biến động dữ dội của vàng và bạc những ngày qua thực chất là do phe đầu cơ bitcoin đang buộc phải bán tháo kim loại quý để "cứu vãn" các khoản lỗ từ danh mục tiền số.

Thêm vào đó, yếu tố thanh khoản cũng đóng vai trò then chốt. Ông Adrian Fritz, Giám đốc chiến lược tại 21Shares, chia sẻ với CoinDesk rằng thanh khoản thị trường đang "rất mỏng". Trong một môi trường mà các lệnh mua bán hạn chế, chỉ cần một áp lực bán nhỏ cũng có thể kích hoạt làn sóng thanh lý dây chuyền, đẩy giá trượt dài không phanh.

Cú sụt giảm này cũng chính thức xóa sạch cái gọi là "Trump Bump" - đà tăng giá hưởng lợi từ chiến thắng bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối năm 2024. Niềm tin vào các chính sách thân thiện với crypto đang lung lay dữ dội, đặc biệt sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trước Quốc hội rằng cơ quan này không có thẩm quyền can thiệp để ổn định thị trường tiền số.

Đáy ở đâu giữa "mùa đông" tháng 2?

Giới đầu tư cá nhân tiền số đang ráo riết tìm câu trả lời cho vùng đáy tiếp theo. Liệu đã đến lúc "bắt dao rơi"?

Các chuyên gia tỏ ra khá bi quan trong ngắn hạn. Ông Adrian Fritz khẳng định: "Hiện vẫn chưa có tín hiệu cho thấy thị trường đã tạo đáy. Còn quá sớm để nói đến một cú đảo chiều rõ ràng".

Về mặt kỹ thuật, một nhà phân tích chỉ ra rằng đường trung bình động 200 ngày (MA200), hiện nằm trong vùng 58.000-60.000 USD, là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nhất lúc này. Đây cũng là vùng "giá thực hiện" (chi phí mua trung bình của toàn bộ thị trường). Nếu thủng mốc này, kịch bản về một đợt suy thoái kéo dài như năm 2018 hay 2022 hoàn toàn có thể lặp lại.

Tình hình còn thê thảm hơn đối với các altcoin. XRP đã mất tới 19% giá trị chỉ trong 24 giờ và theo nhận định kỹ thuật, đồng tiền này "gần như không còn vùng hỗ trợ đáng kể nào".

Lịch sử thị trường tiền số từng chứng kiến những cú sập kinh hoàng: Mt. Gox năm 2014, bong bóng ICO năm 2018 hay thảm họa FTX năm 2022. Dù sau mỗi lần vấp ngã, thị trường đều gượng dậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi niềm tin bị xói mòn và dòng tiền tổ chức suy yếu, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước những quyết định bắt đáy đầy rủi ro.