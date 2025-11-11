Biến động lớn về nhân sự ngân hàng: Hơn 7.000 người rời ngành sau 9 tháng

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm từ các ngân hàng đã công bố cho thấy tổng số nhân viên đang làm việc tính đến hết tháng 9 đã giảm hơn 7.000 người so với đầu năm, là mức giảm mạnh nhất tính trong cùng giai đoạn của nhiều năm trở lại đây.

3 ngân hàng giảm hơn 1.000 nhân sự sau 9 tháng

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý III của 27 ngân hàng thương mại đã công bố, tính đến hết tháng 9, có 15 ngân hàng ghi nhận số lượng cán bộ nhân viên giảm và 12 đơn vị tăng nhân sự so với thời điểm cuối năm ngoái.

LPBank là ngân hàng cắt giảm nhân sự mạnh tay nhất trong 9 tháng đầu năm nay. Với 9.416 nhân sự tại thời điểm 30/9, số lượng cán bộ nhân viên LPBank đã giảm tới 1.773 người chỉ trong vòng 9 tháng. Cùng với LPBank, VIB và Sacombank có mức sụt giảm trên 1.000 nhân sự. Theo đó, trong 6 tháng qua, Sacombank đã cắt giảm 1.354 nhân viên, con số này ở VIB là 1.096 người…

Trong khi đó, năm ngoái, Sacombank giảm 354 nhân sự, VIB giảm 476 nhân sự, LPBank thậm chí tăng 562 người.

Một số đơn vị khác duy trì xu hướng cắt giảm nhân sự, với mức giảm hàng trăm người. Trong đó, ABBank giảm 589 người, Vietcombank giảm 492 người, HDBank giảm 488 người, KienlongBank giảm 447 người…

10 ngân hàng có số lượng nhân sự giảm mạnh nhất 9 tháng (Ảnh: Mỹ Tâm).

Dù cắt giảm nhân sự, nhiều ngân hàng vẫn tăng chi phí cho người lao động trong 9 tháng đầu năm.

Tại LPBank, tổng chi cho người lao động (gồm lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, trợ cấp thôi việc và các khoản chi khác) đạt 2.359 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân của nhân viên LPBank đạt 27,5 triệu đồng/tháng, tăng 23%, trong đó tiền lương bình quân tăng 28%, lên 24,7 triệu đồng/tháng.

Tương tự, Sacombank ghi nhận chi phí nhân viên tăng 10%, đạt 6.493 tỷ đồng, kéo thu nhập bình quân của người lao động lên 41,3 triệu đồng/tháng, cao hơn 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại VIB, thu nhập bình quân đạt 36,07 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ 2024.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng lại gia tăng nhân sự trong nửa đầu năm nay. Trong nhóm “big 4” ngân hàng có vốn Nhà nước, BIDV bổ sung 818 nhân viên, nâng tổng số lên gần 29.816 người - thuộc nhóm có quy mô lớn nhất hệ thống.

Ở khối tư nhân, Techcombank tăng thêm 699 nhân sự, VPBank và MB lần lượt tăng 268 và 249 người. Ngoài ra, Nam A Bank, SHB, Bac A Bank, NCB và BVBank cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về nhân sự trong 9 tháng qua.

Bước đi tất yếu trong kỷ nguyên số?

Tại họp báo quý III của Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết xu hướng cắt giảm nhân sự đang diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ trong hệ thống ngân hàng.

Theo ông Quang, từ năm 2022 đến nay, ngành ngân hàng đã nỗ lực giảm chi phí vận hành thông qua nhiều giải pháp như sắp xếp lại bộ máy, tự động hóa quy trình giao dịch và mở rộng các dịch vụ trực tuyến.

“Mục tiêu của việc tinh giản không chỉ để tối ưu hóa hoạt động, mà quan trọng hơn là tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân”, ông Quang nhấn mạnh.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), làn sóng tinh giản nhân sự không chỉ phản ánh áp lực chi phí, mà còn cho thấy sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc trong kỷ nguyên ngân hàng số. Theo ông, việc đồng loạt tái cơ cấu nhân sự là bước chuẩn bị cho mô hình hoạt động mới, hiệu quả hơn, dựa trên nền tảng công nghệ.

Ông Huy cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và kỳ vọng tăng trưởng GDP hàng tỷ USD mỗi năm, hệ thống ngân hàng đóng vai trò nòng cốt trong dẫn dắt dòng vốn, đổi mới mô hình vận hành và thúc đẩy hội nhập toàn cầu.

"Quá trình cắt giảm nhân sự hiện nay chủ yếu nhằm tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn và linh hoạt hơn, lấy công nghệ làm nền tảng. Thay vì thu hẹp hoạt động, các ngân hàng đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng về quy mô và chất lượng dịch vụ, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tài chính của nền kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp", ông nêu.