BIDV ra mắt “Tài khoản hội nhóm”: Trợ thủ số cho các thủ quỹ 4.0

Số hóa trong cách quản lý quỹ cộng đồng

Trước đây, việc quản lý quỹ hội nhóm thường được thực hiện thủ công: các thành viên chuyển tiền, nộp tiền cho thủ quỹ, và thủ quỹ ghi chép sổ sách hoặc tổng hợp trên bảng Excel để theo dõi thu chi. Không ít trường hợp đã xảy ra do nhầm lẫn, sai lệch trong báo cáo hoặc mất nhiều thời gian để đối soát giữa các thành viên.

Với “Tài khoản hội nhóm”, BIDV mang đến một giải pháp số hóa toàn diện. Toàn bộ thông tin giao dịch từ nộp quỹ, chi tiêu đến biến động số dư đều được hiển thị trực tiếp và tức thời trên ứng dụng SmartBanking.

Chủ quỹ có thể thêm không giới hạn các thành viên vào quỹ nhóm và mỗi thành viên trong nhóm đều có thể theo dõi tình hình thu chi chung, đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối.

Toàn bộ thông tin giao dịch từ nộp quỹ, chi tiêu đến biến động số dư đều được hiển thị trực tiếp và tức thời trên ứng dụng SmartBanking (Ảnh: Freepik).

Sản phẩm được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng: chỉ chủ quỹ mới có quyền thực hiện giao dịch chi tiêu, trong khi các thành viên khác có thể giám sát toàn bộ biến động của tài khoản, xem thống kê đóng góp của từng thành viên trong nhóm.

Cách tổ chức này giúp loại bỏ những tranh cãi không đáng có, đồng thời tăng cường sự tin cậy và an toàn cho mọi hoạt động tài chính nhóm.

Giải pháp tiện ích cho mọi hội nhóm

Với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành của mọi hội nhóm cộng đồng, “Tài khoản hội nhóm” hướng tới phục vụ nhiều nhu cầu đa dạng từ quỹ phụ huynh, quỹ lớp học, nhóm bạn thân, nhóm thiện nguyện đến các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể tạo tài khoản, thêm thành viên và bắt đầu quản lý quỹ trong vài phút mà không cần gặp mặt trực tiếp hay xử lý giấy tờ phức tạp.

Người dùng có thể thu quỹ, góp quỹ, quản lý quỹ minh bạch với Tài khoản hội nhóm (Ảnh: BIDV).

Chủ quỹ có thể bật tính năng “Đầu tư thông minh” cho “Tài khoản hội nhóm”, để số tiền nhàn rỗi của quỹ nhóm chưa dùng đến sẽ được tự động gửi tiết kiệm với lãi suất lên tới 2,6%/năm, giúp tối ưu lợi nhuận cho nhóm.

Đại diện BIDV chia sẻ: “Mục tiêu của sản phẩm là giúp việc quản lý tài chính nhóm trở nên minh bạch, dễ dàng và thú vị hơn. Thay vì bận rộn với sổ sách, công thức, bảng tính, các nhóm có thể dành nhiều thời gian hơn để cùng nhau tạo ra những hoạt động ý nghĩa”.

Ưu đãi nhân dịp ra mắt

Nhân dịp ra mắt sản phẩm, từ nay đến 31/12, BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mở mới “Tài khoản Hội nhóm”. Cụ thể, mỗi nhóm đủ điều kiện gồm tối thiểu ba thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên lần đầu đăng ký SmartBanking và phát sinh tối thiểu năm giao dịch nộp quỹ trong tháng mở tài khoản, sẽ được tặng 50.000 Bpoint.

Trong tháng 10 - tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, các quỹ nhóm mở mới tài khoản còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng tiền mặt với hàng trăm giải thưởng giá trị. Trong đó, 100 nhóm có chủ quỹ là nữ sẽ nhận giải thưởng trị giá 2,01 triệu đồng, bên cạnh 100 giải thưởng 300.000 đồng dành cho các nhóm khác.

Với “Tài khoản hội nhóm”, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, đưa công nghệ ngân hàng đến gần hơn với đời sống cộng đồng, từ đó mở ra một cách thức mới để các nhóm, hội, tập thể cùng quản lý và tận hưởng niềm vui dễ dàng, minh bạch, hiện đại hơn bao giờ hết.