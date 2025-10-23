BIDV MetLife triển khai sản phẩm “Chủ động tương lai”

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng trở lại, bancassurance trở thành động lực

Sau giai đoạn chững lại, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang ghi nhận dấu hiệu phục hồi tích cực. Theo thống kê của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu phí toàn thị trường đạt khoảng 115.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với xu hướng phục hồi đó, kênh bancassurance - mô hình hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm - cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

Đội ngũ BIDV MetLife trong lễ ra mắt sản phẩm “Chủ động tương lai” (Ảnh: BIDV Metlife).

Theo Bancassurance Global Market Report 2025 của The Business Research Company, quy mô thị trường bancassurance toàn cầu đạt 163,7 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 176,6 tỷ USD vào năm 2025, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 7,9%/năm.

Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất và tiếp tục được dự báo là đầu tàu tăng trưởng của mô hình này.

Trong xu hướng đó, BIDV MetLife, liên doanh giữa Tập đoàn MetLife (Hoa Kỳ) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ghi nhận kết quả khả quan khi doanh thu năm 2024 tăng 32% so với năm trước. Sự phát triển của liên doanh này phản ánh rõ tiềm năng của bancassurance trong việc tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

“Những kết quả đạt được là tín hiệu tích cực cho thấy sự gắn kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm ngày càng hiệu quả”, bà Nguyễn Ngọc Diệp - Giám đốc Khối Kinh doanh (CBO) BIDV MetLife - nhận định.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Giám đốc Khối Kinh doanh (CBO) BIDV MetLife (Ảnh: BIDV Metlife).

“Chủ động tương lai” trong chiến lược “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới”

Năm 2025 đánh dấu 11 năm hoạt động của BIDV MetLife tại Việt Nam, trùng với thời điểm MetLife toàn cầu triển khai chiến lược “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới”. Theo định hướng này, MetLife tập trung vào 4 trọng tâm: phù hợp với từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc số hóa và lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Tại Việt Nam, sản phẩm “Chủ động tương lai” ra mắt giữa năm 2025 được xem là bước cụ thể hóa chiến lược đó. Theo bà Nguyễn Ngọc Diệp, sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng ngân hàng, những người giàu trải nghiệm, am hiểu giá trị cuộc sống và muốn lựa chọn đầu tư cho những điều thực chất, bền vững và ý nghĩa.

“Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm vững vàng và nhân văn, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là sự bảo vệ tài chính, mà còn là lời hứa đồng hành, sẻ chia và chăm sóc trọn vẹn cho từng hành trình sống của khách hàng”, bà Diệp cho hay.

“Chủ động tương lai” là bước cụ thể hóa chiến lược “New Frontier – Bứt phá giới hạn mới” của BIDV Metlife tại Việt Nam (Ảnh: BIDV Metlife).

Cụ thể, “Chủ động tương lai” là bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ, cho phép người tham gia linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đóng phí và quyền lợi bảo hiểm theo từng giai đoạn cuộc sống.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm, tạm dừng đóng phí hoặc rút giá trị tài khoản khi cần thiết, giúp việc bảo vệ tài chính trở nên chủ động hơn.

BIDV MetLife cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã chi trả hơn 50 tỷ đồng cho khoảng 9.000 trường hợp. Con số này cho thấy nhu cầu bảo vệ tài chính đang tăng trở lại, đồng thời khẳng định vai trò của bảo hiểm trong quản trị rủi ro cá nhân và gia đình.

Triển khai trọng tâm kênh bancassurance

Chia sẻ thêm về chiến lược kênh bancassurance, ông Nguyễn Quốc Thịnh - Giám đốc Kinh doanh miền Bắc và miền Trung kênh Banca của BIDV MetLife - cho biết năm 2025, công ty tập trung vào ba hướng chính: mở rộng hợp tác với hệ thống BIDV, nâng cao chất lượng hợp đồng và tăng cường đào tạo, ứng dụng số trong bán hàng.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Giám đốc Kinh doanh miền Bắc và miền Trung BIDV MetLife (Ảnh: BIDV Metlife).

“Chúng tôi ưu tiên chất lượng tư vấn hơn là số lượng hợp đồng. Các chương trình đào tạo được triển khai định kỳ cho đội ngũ của cả hai bên - BIDV và BIDV MetLife - để đảm bảo mỗi tư vấn viên hiểu rõ sản phẩm và tư vấn đúng với nhu cầu, khả năng tài chính của khách hàng”, ông Thịnh chia sẻ.

Bên cạnh đào tạo, các hoạt động workshop (thảo luận), minishow (chia sẻ) và hội nghị khách hàng tại chi nhánh giúp sản phẩm được giới thiệu gần gũi hơn đến người dùng.

BIDV Metlife tăng cường các hoạt động đào tạo cho đội ngũ (Ảnh: BIDV Metlife).

Dù mới triển khai, sản phẩm “Chủ động tương lai” đã ghi nhận phản hồi tích cực. “Nhiều khách hàng đánh giá sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, và thậm chí giới thiệu cho người thân. Đó là tín hiệu đáng mừng”, ông nói thêm.

Sự xuất hiện của “Chủ động tương lai” được xem như bước tiến mới của BIDV MetLife trong việc đưa bảo hiểm trở lại gần hơn với đời sống người dùng, khi không chỉ là công cụ phòng ngừa rủi ro, mà là một phần trong kế hoạch tài chính cá nhân có tính chủ động.

“Khách hàng ngày nay mong muốn nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm. Họ cần sự linh hoạt, minh bạch và những giá trị mang lại cảm giác an tâm lâu dài”, bà Nguyễn Ngọc Diệp chia sẻ.

Với định hướng “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới”, BIDV MetLife đặt mục tiêu tiếp tục phát triển các giải pháp bảo hiểm cá nhân hóa, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, cũng là hướng đi đang dần trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam.