Bị Heineken khiếu nại, Carlsberg Việt Nam lĩnh án phạt 200 triệu đồng

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa ban hành quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

Quyết định được ban hành dựa trên cơ sở hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cơ quan chức năng cho biết điều này vi phạm quy định Luật Cạnh tranh năm 2018. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Bia Carlsberg Việt Nam đồng thời buộc nhãn này cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của công ty.

Doanh nghiệp này cũng buộc phải loại bỏ thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên thùng bia Huda, Huda Gold, Halida.

Dây chuyền sản xuất bia Huda của Carlsberg (Ảnh: Carlsberg).

Ngày 29/4, theo ghi nhận trên website chính thức của doanh nghiệp, Carlsberg Việt Nam đã có thông tin phản hồi sau quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Doanh nghiệp nêu đã rà soát và điều chỉnh một số nội dung truyền thông liên quan đến giải thưởng "Superior Taste Award" của các nhãn hàng như Huda, Halida trên các kênh truyền thông và bao bì sản phẩm...

Carlsberg chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1993 thông qua việc thành lập nhà máy liên doanh Đông Nam Á tại Hà Nội, trở thành một trong những tập đoàn Đan Mạch đầu tiên đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu như Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc, Halida, Huda và nước táo lên men Somersby.