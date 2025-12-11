Bảo Việt: Quản trị vững - Tăng trưởng bền

Quản trị doanh nghiệp giúp nâng tầm vị thế

Tại Tập đoàn Bảo Việt, công tác quản trị doanh nghiệp luôn được coi trọng, thể hiện một cách hệ thống từ nguyên tắc, giá trị cốt lõi, khung quản trị công ty, tích hợp ESG trong quản trị hướng đến phát triển bền vững và các thực hành tiên tiến như triển khai báo cáo tích hợp, triển khai các hoạt động quản trị công ty, công bố thông tin theo bộ tiêu chí được xây dựng.

Các thực hành tốt khác về quản trị công ty được Tập đoàn Bảo Việt triển khai, như đánh giá của Hội đồng quản trị về ESG, hoạt động của từng ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, minh bạch thông tin về sở hữu, đào tạo và thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị.

Chất lượng quản trị công ty nói chung của tập đoàn được đánh giá dựa trên Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN. Hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ của tập đoàn được mô tả rất cụ thể, chi tiết, dựa trên các mô hình tiên tiến trên thế giới: khung quản lý rủi ro và môi trường kiểm soát, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ.

Trong chiến lược phát triển Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chiến lược phát triển bền vững được tích hợp. Định hướng, cam kết của hội đồng quản trị và ban điều hành cùng các giải pháp phát triển bền vững trong ngắn - trung và dài hạn được thể hiện cụ thể.

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ về tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động (Ảnh: Bảo Việt).

Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên 3 năm liên tiếp được xếp hạng trong Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) - bảng xếp hạng về phát triển bền vững, đánh giá các doanh nghiệp toàn cầu dựa trên nhiều tiêu chí như tài chính, môi trường, xã hội và quản trị.

Đây cũng là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2024, xếp hạng của Bảo Việt đã tăng 3 bậc so với năm 2023 và đạt điểm cao hơn 67% các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, trong 14 năm liên tiếp, Bảo Việt được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LACP) tôn vinh với nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng như giải Bạch Kim nhóm ngành tài chính - bảo hiểm cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, Top 5 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất của Việt Nam, giải Vàng cho Báo cáo xuất bản nội bộ và giải Báo cáo ứng dụng công nghệ xuất sắc; xếp hạng 1/100 Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực châu Á và thứ 17/100 Báo cáo thường niên tốt nhất thế giới.

Báo cáo tích hợp của Bảo Việt được trao giải Vàng tại Asia Integrated Reporting Awards (AIRA) hạng mục Báo cáo tích hợp tốt nhất châu Á - khối doanh nghiệp nhà nước.

Phát triển bền vững - Lan tỏa giá trị

Bảo Việt xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với việc thực hiện phát triển xã hội, có trách nghiệm bảo vệ môi trường.

Do đó, Bảo Việt đã xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ ngay từ cấp lãnh đạo cao nhất. Hội đồng quản trị và ban điều hành trực tiếp cam kết và định hướng chiến lược phát triển bền vững, thể hiện sự nghiêm túc từ tầng lãnh đạo.

Các mục tiêu được cụ thể hóa thành chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) cho từng đơn vị, bao gồm cả chỉ tiêu tài chính lẫn phi tài chính (môi trường, xã hội), giúp đo lường và giám sát tiến độ một cách minh bạch.

Rủi ro liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu được tích hợp vào hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM), tập trung quản lý rủi ro từ biến đổi khí hậu, môi trường và rủi ro công nghệ.

Báo cáo tích hợp năm 2024 của Bảo Việt mang chủ đề “Khát vọng vươn mình”, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị của Tập đoàn Bảo Việt trên hành trình phát triển bền vững.

Báo cáo khắc họa những thành tựu và chiến lược trọng yếu, khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc kiến tạo tương lai phát triển mạnh mẽ, bền vững, đồng thời thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo và toàn hệ thống trong việc đổi mới, nắm bắt cơ hội và hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

“Chuyển đổi kép” là thông điệp xuyên suốt trong Báo cáo phát triển bền vững 2024 của Bảo Việt, là chiến lược đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng: “Chuyển đổi số” - ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động và “Chuyển đổi xanh” - chủ động bảo vệ môi trường và hướng dòng vốn đầu tư vào các dự án xanh, bền vững.

Mục tiêu của “Chuyển đổi kép” là giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tập đoàn Bảo Việt vừa được nhận giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững (tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025) và được vinh danh Doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam - VNCG50 (VIOD).